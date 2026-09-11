Geçen hafta Beyaz Saray’ın sosyal medya hesaplarında bir video yayınlandı. “Komünizm dünyanın her yerindeki özgür insanların düşmanıdır” yazısıyla paylaşılan videoda Trump şöyle diyor: “Birlikte Amerika’da komünizmi, sosyalizmi ve Marksizmi yeneceğiz. Sosyalist bir ülke olmayacağız.”

Sonra ekranda “Tarihteki en büyük vergi indirimi”, “Amerikan imalatını yeniden canlandırmak”, “hukuk düzenini ve polisi savunmak” yazıları beliriyor.

Trump, 3 Kasım’daki ara seçimlere bu sloganlarla hazırlanıyor. ABD Temsilciler Meclisi’ndeki 435 sandalyenin tamamı ve Senato’daki 100 sandalyenin 35’i yeniden seçileceği için sonuçları önemli olacak. Ayrıca 39 eyalet ve bölge valiliği seçimleri, başsavcı seçimleri ve çok sayıda eyalette yerel seçim de yapılacak.

Trump gibi popülist söylemleriyle tanınan ırkçı bir siyasetçinin, Amerikan halkına komünizmi karalayarak gelecek vaat etmesi, işin komedi kısmı olabilir ancak. Cumhuriyetçi Parti’nin karşısına çıkacak Demokrat Parti adaylarını “sosyalist” gibi göstererek yaptığı, yalnızca dezenformasyon yaymak.

Çünkü gerçekte Amerika’daki Demokrat Parti, dünyanın en kapitalist ikinci siyasi partisidir. Cumhuriyetçi Parti ile birlikte neoliberal düzenin sürdürücüsüdür; en az onun kadar kapitalizmin temsilcisidir.

KOMÜNİZM PARANOYASI YARATANLAR KİMLERDİR?

İşçi sınıfını sömüren sermaye sınıfı...

Emeğin hakkını vermeyen patronlar...

Toplumun kaymak tabakasını oluşturan kodamanlar...

Ayrıcalıklarının derilerinin üzerine yapışmış bir tabaka olduğunu düşünen burjuvalar...

Soygunla elde ettikleri servetlerini daha da büyütme hırsıyla yanıp tutuşanlar...

Kapitalizmin yıkıcılığını kendi yükselişi olarak görenler...

Yağmadan, talandan beslenenler...

Hak, hukuk, adalet nedir bilmeyenler...

Semirdikçe gevşeyen, gevşedikçe çöken etik yoksunları...

Yeni küresel neoliberal sistemin ilkesiz piyasacıları...

Toplumun çoğunluğu yoksullaşırken kendileri zenginleşen fırsatçılar...

Listeyi uzatabilirim ama bu kadarı Trump’ın hangi kesimlere hitap edeceğini göstermeye yeter.

Cumhuriyetçilerin “tarihin en büyük vergi indirimi” diye pazarladıkları yasanın ABD Kongresi Bütçe Ofisi’ne göre, yoksulların kaynaklarında azalışa, zenginlerin kaynaklarında ise artışa neden olması, hiç şaşırtıcı değil.

EMPERYALİST TEHDİTLERLE SEÇİM KAZANMA ÇABASI!

Trump, seçime giderken komünizmi tehditmiş gibi kullanmakla kalmıyor; kutuplaşmayı artırıp fanatik seçmen kitlesini tatmin edebilmek için Kanada, Meksika, Grönland ve Küba’nın da aralarında olduğu bölgeleri ABD bayrağı altında gösteren haritalar paylaşıyor.

Bir süredir bağımsız bölgeleri ve egemen ülkeleri Amerikan himayesi altına almakla tehdit eden Trump’ın bunu bir seçim vaadi olarak ortaya atmasının ardındaki alçaklığa mı, yoksa buna tav olan kitlenin ahmaklığına mı daha çok öfkelenirsiniz bilmiyorum ama seviye bu kadar düşük!

Kuşkusuz Amerika’da “Trumpizm”in sergilediği haydutluğun farkında olan ve bunu reddedenler az değil. Onlar, “Bak orada komünist var!” diye bağıranların, aslında İran’la savaşı, artan petrol fiyatını ve yaşam maliyetini, Epstein belgelerini halının altına süpürdüğünü biliyor.

YEŞİL KUŞAK PROJESİNİN RUHU HORTLADI

Biz ne yazık ki bu yöntemi iyi tanıyoruz.

Soğuk Savaş sırasında Sovyet etkisinin ve komünizmin Ortadoğu ülkelerine sızmasını önlemek için Amerika önderliğinde yürütülen Yeşil Kuşak projesini biliyoruz. Bu proje ile sosyalist blok güneyden çevrelenmeye çalışılmış ve İslam komünizme karşı bir savunma aracı olarak kullanılmıştı.

Dini sömüren söylemleriyle tarikatların önünü açarken demokratik hak ve özgürlükleri sınırlayan Demokrat Parti, emperyalizmin politikalarıyla uyumluydu. ABD, bu yolla, hem komünizmi kriminalize ediyor hem de kendi çıkarlarına uygun olmayan, tam bağımsızlık ve laiklik ilkelerini benimsemiş Türkiye’ye operasyon çekiyordu.

Bunları unutmadık. “Cambaza bak!” diyerek halkı aldatan yankesicileri tanıyoruz!

Not: Değerli okurlarım, 23 Eylül Çarşamba gününe kadar 4 yazılık izin istiyorum.