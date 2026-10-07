Bir okurum bu fotoğrafı aşağıdaki yorumla birlikte iletti. “İzmir-Aydın otobanında aracımla ilerlerken önümdeki TIR’ın arka kasasında aşağıdaki afişi görünce şaşırdım. Hepimizin Susurluk kazasından sonra yakından tanıdığı ve kırmızı bültenle arandığını öğrendiğimiz Abdullah Çatlı’ya af çıkmış milli kahraman olmuş da benim haberim yok muydu... Tekrar Wikipedia’dan sordum; ‘organize suç örgütü lideri, mafya lideri’ olarak yer alıyordu. Fransa’da uyuşturucu kaçakçılığından yakalanmış, İsviçre’de hapishaneden kaçmış, uluslararası hüküm giyim bir suçluydu. Emniyet’e ihbarda bulundum ama daha sonra gelen sorulardan üstünkörü bir işlem yapılacağı, pek umursanmadığı kanaatine vardım.

Kara kara düşünüyorum kısa zaman sonra Abdullah Öcalan’ı da fonda Türk bayrağı trafikte araçlara asılmış afişlerde görür müyüz?

Okullarda terör olunca üzülüp şaşırıyoruz ama trafikte bile fütursuzca karanlık isimleri milli kahraman gibi gösterenlerin rahatça dolaştığına şahit oluyoruz.”

ÇATLI, ÇAKICI, PEKER, ÖCALAN...

Ben bu yazıyı yazarken İstanbul’da Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda bir öğrenci, sekiz öğrenciyi bıçakla yaralamıştı ve bunlardan biri yaşamını yitirmişti. Son yıllarda ülke gündemine giren şiddet olaylarının artmasında, kuşkusuz, toplumun içinde bulunduğu ağır sosyo-ekonomik koşulların, eğitimdeki gericileşmenin ve güvenlik açıklarının etkisi var.

Bununla birlikte şiddet uygulayanların kahramanlaştırılması ve bunun siyasetçiler tarafından yapılması da önemli bir etken!

Okurum endişesinde haklıdır. Bugünlerde terörist Öcalan’ın devasa posterleri bazı mitinglerde yer alıyor, başta Bahçeli olmak üzere birilerince “kurucu önder” denilerek meşrulaştırılıyor.

Abdullah Çatlı ise Türkiye’deki derin devlet, ülkücü hareket ve organize suç ilişkilerinin merkezinde yer almış bir organize suç örgütü lideri ve kontrgerilla mensubudur.

Devlet Bahçeli, 12 Eylül öncesinde öğretim üyesi olarak görev yaptığı sırada öğrencisi olduğunu söylediği Çatlı’yı “Çok efendi, iyi bir ülkücü, davasına inanmış bir kardeşimizdir” diye tanımlamıştı. 2022’de Çatlı’nın annesinin ölümü üzerine sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayımlayarak yine “dava arkadaşım ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı” ifadesini kullandı.

Kasım 2020’deki parti grup toplantısında ise ülkücü organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yı savunarak “Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır, ülkücüden mafya olmaz” dedi.

MHP’NİN MAFYA AÇILIMI

Geçen ayın son haftasında aralarında 20 yıldır düşmanlık bulunan mafya liderleri Sedat Şahin ve Burhanettin Saral’ın MHP Genel Merkezi’nde buluşarak Bahçeli’nin huzurunda el sıkışmasını...

Ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ülkücü mafya lideri Sedat Peker için “Yakında vatanımıza kavuşacaktır” ifadesini kullanmasını da düşünürsek MHP’nin mafya açılımından söz edilebilir.

Bu arada Bahçeli’nin mafya, aşiret dizilerine düşkünlüğünü unutmamak gerek. Örneğin başrol oyuncusunu arayarak kutladığı “Yeraltı”, dizisi, uyuşturucu baronlarının hesaplaşmasını “vatan ve aile” sosuyla meşrulaştırıyor.

Kaçırmadan izlediğini söylediği ‘Uzak Şehir”de ise bir kadının aşiret kuralları gereği, ölen eşinin aşiret lideri olan kardeşi ile zorla evlendirilmesi ve sonra bunun büyük bir aşka dönüşmesi gibi berbat bir çürümüşlük normalleştiriliyor.

Mafya açılımına ve Öcalan’a selam göndermeye zaman bulan Devlet Bahçeli, fon soygununa adı karışan AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili soru sorulunca, “Yorum yapmıyoruz” diyor...

Bu tuhaflıklar karşısında yazıyı, 2015’te Bahçeli’nin sosyal medyada yaptığı bir paylaşımı alıntılayarak bitirelim:

“Yiyenler, yutanlar, soyanlar, sövenler, satanlar, savsaklayanlar, aldatanlar, emanete ihanet edenler bu oyunda başrolü üstlenmiş görülüyor!”