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Neyi kimden kaçırıyorsunuz?
Zülal Kalkandelen
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Neyi kimden kaçırıyorsunuz?

31.07.2026 04:00
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“Terörsüz Türkiye” adı verilen sürecin gerçekte ne olduğunu, Ekim 2024’te Devlet Bahçeli TBMM’de DEM Parti milletvekillerinin elini sıktığından bu yana yazıyorum.

Bu sürecin emperyalizmin Ortadoğu’daki hedefleri ve ABD ile İsrail’in planlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu, Suriye’nin parçalanmasının ardından İran’a saldırıyla hızlandığını ve sonunun dört parçalı olarak tanımladıkları Kürdistan’ın kurulmasına gideceğini adım adım yazdım. O nedenle ayrıntılarına tekrar girmeyeceğim.

Ancak herkesin benimseyeceğini iddia ettikleri ve Bahçeli ile DEM Parti’nin Meclis kapanmadan gündeme gelmesi için yoğun bir baskı kurduğu “çerçeve yasa” konusunda ne Meclis’teki diğer siyasi partilerin ne de halkın bilgisi var!

KİMLERİN BİLGİSİ VAR? 

Rudaw TV’ye konuk olan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, “Devletimiz ile Öcalan arasında süreçle alakalı bir sorun yok. Meclis’e sunulacak ilk yasa tasarısı Öcalan’ın da onayladığı bir yasa tasarısıdır” dedi.

PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da PKK’ye yakın Medya Haber’de, “Apo’ya bir taslak götürülmüş, Apo bu taslak için ‘Eksik ve yetersizlikleri olabilir ama bir kapı açma açısından bir başlangıçtır’ demiş” şeklinde aynı yönde konuştu.

Bu ne demek oluyor? Demek ki AKP ve MHP’nin başından beri reddettiğinin tersine, kendini feshetti denilen PKK henüz silahları bırakmamış, iktidarla pazarlık yürütüyormuş. Halkın iradesini temsil etmesi gereken TBMM’nin görüşeceği yasayı PKK terör örgütünün kurucusuna onaylatanların, halka gerçeği söylemediği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Bu durumda sormak zorundayız: Mevcut yasalara göre bu suç değil midir? Suçtur. İktidar bu konuda halktan yetki almamıştır. Bu hem TBMM’ye hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşlarına hakaret değil midir? Hakarettir.

AYNI ANDA TOPLUM PARALİZE EDİLİYOR

PKK terör örgütünün Kandil ayağının çerçeve yasanın Öcalan’ın özgürlüğünü de içermesi için bastırdığı ama ilk aşamada bunun olmayacağı belirtilse de İmralı’daki yaşam koşullarının iyileştirileceği, Öcalan’ın gelecek aydan itibaren gazetecilerle görüşmeye başlayacağı ve kendisine sekreterya oluşturulduğu söyleniyor.

İlk aşamada halktaki tepkiyi dizginlemek için terör örgütü başına tam özgürlük yok görüntüsü verilse de ilerleyen aşamalarda onun da gündeme gelmesi söz konusudur.

Bütün bunlar olurken ardı ardına muhalif belediye başkanlarına yönelik operasyonlar yapılarak toplum tamamen paralize ediliyor ki Öcalan ile görüşmeler fazla gündeme gelmesin, “çerçeve yasa” dedikleri TBMM’den paldır küldür geçsin.

YASA HALKTAN GİZLENİRKEN MUHALEFET NE YAPIYOR? 

Mutlak butlan kararıyla yeniden CHP’ye çöreklenen Kılıçdaroğlu yönetiminin, Özgür Özel yönetimindeki YENİ Parti’nin ve İYİ Parti hariç TBMM’deki diğer partilerin önemli bölümünün destek vereceği görülüyor. Sonuçta bugünkü Meclis, 2023 seçiminde tanık olduğumuz 2. Cumhuriyetçi bir tasarımın sonucudur.

Bu durumda her yurtsever cumhuriyetçi sormak zorundadır: Neyi kimden kaçırıyorsunuz?

“Barış için”, “demokrasi için” diyerek algı manipülasyonuna kalkışmasın kimse. AKP ve MHP ile yürütülen hiçbir işin onunla ilgisi olmadığı gün gibi ortadadır! Emperyalizmin ulus devletleri yok etme hedefine, siyasal İslamcılar ile etnikçiler Cumhuriyetle hesaplaşma planıyla dahil olmuş, çıkar birliği kurulmuştur. Gerçek budur.

İlgili Konular: #AKP #MHP #Devlet Bahçeli #Dem Parti

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