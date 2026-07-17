Geçen hafta gazetemizde Sarp Sağkal imzasıyla “Özel’in olası yeni partisi için nasıl bir ideoloji tarif ediliyor?” başlıklı bir haber yayımlandı. Öncelikle şu satırları hatırlatayım.

“CHP’de kurultay kapıları kapandıkça yeni yol söylemleri artan Özgür Özel kanadından isimler, kurulacak yeni bir partinin ‘CHP temelleriyle yükselen daha kapsayıcı bir parti’ olacağını söylüyor. Partinin ideolojik söylemini, yerel seçimin Türkiye İttifakı başlığından alacağını belirten kurmaylar ‘muhafazakâr, sosyal demokrat, Kürt ve milliyetçi demokratların birleştiği merkez bir parti’ tarif ediyor.

Yeni kurulacak bir partinin CHP’ye göre duruşunu da yorumlayan kurmaylar, ‘Yeni parti CHP birikimi üzerine kurulan ama onun tekrarı olmayan bir parti olur. Çünkü her yeni kuruluş daha kucaklayıcı, daha geniş kapsamlı bir yapıya sahip olur. Siyasette yeni bir dönemi tarif ediyoruz.’ diyor.”

CHP HANGİ KESİMİ KAPSAMIYORDU?

Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs’ta mahkemenin mutlak butlan kararı vermesinden sonra tekrar CHP’nin başına geçti. Bu durumda yaklaşık iki ay önce CHP’nin yönetimini tek başına elinde bulunduran değişimci ekibin partinin o sırada kapsamadığı kesimi açıkça belirtmesi gerekir.

Çünkü Özgür Özel genel başkan olduktan sonra da CHP’ye özellikle sağdan, İYİ Parti’den, Gelecek Partisi’nden, DEVA Partisi’nden, hatta AKP’den geçenler oldu. Özel’in genel başkan seçildikten sonraki söylemlerini, DEM Parti ile ilişkilerini, CHP’nin Öcalan açılımındaki rolünü de düşünürsek Kürt siyasetine yakınlığı da bilinen bir durum.

İdeolojileri bir yana koyup “ittifakla her şeyi kapsama siyaseti”, Kılıçdaroğlu döneminde de aynıydı, Özel döneminde de değişmedi. CHP ile ilgisi olmayan birçok siyasetçi tabanın tepkisine karşın milletvekili adayı yapıldığı gibi, belediye başkanı adayı da yapıldı ve sonuçta çoğu ardı ardına AKP’ye geçti. Açıktır ki bir siyasal partideki en temel sorun ideolojik belirsizliktir.

TÜRKİYE İTTİFAKI’NIN MİLLET İTTİFAKI’NDAN FARKI NEDİR?

Kılıçdaroğlu döneminde “kapsayıcılık” iddiasıyla Millet İttifakı kurulmuş ve sonu hüsran olmuştu. Şimdi ise aynı yaklaşıma Türkiye İttifakı adı veriliyor ve işin tuhaf yanı, ideolojileri yok eden bu siyaset, yeni ideolojik çizgi olarak sunulmak isteniyor.

Dikkat ederseniz, muhalif kanallarda CHP’ye yakın ya da doğrudan CHP’li olan konuşmacılar, sürekli bu yaklaşımı süslü cümlelerle anlatıyor; “CHP daha kapsayıcı olacak, eski CHP’nin dışlayıcı siyaseti değişecek” diyorlar.

Eski CHP, 14 Mayıs 2023 öncesindeki midir, yoksa daha öncesi mi kastediliyor? Şimdiki ile 14 Mayıs 2023 öncesi arasında ideolojik çizgi açısından fark bulunmadığına göre, bunu netleştirmeleri gerekiyor.

CHP’DEN DIŞLANAN KEMALİSTLER!

CHP’nin ideolojik savrulması konusunda söylenmeyen gerçek ise ittifaklarla kapsayıcılığının artması hedeflenen kurucu partiden asıl dışlananların Kemalistler olduğudur. Kılıçdaroğlu’nun 13 yıllık genel başkanlık döneminde partiye verdiği en büyük zarar budur. Bu durumu yıllarca bu köşeden defalarca eleştirip uyardığım için ayrıntılarına girmeye gerek yok. Kılıçdaroğlu bunu yaparken değişimcilerin de onun ekibinde yer almış olması ise, gerçeğin bir diğer yönüdür.

Kılıçdaroğlu’nun yargı kararıyla geri dönmesine karşı haklı bir mücadele yürütenlerin, kurmayı planladıkları yeni partiyi halka anlatırken ideolojik hatlarını netleştirmeleri zorunludur. Öyleyse sormak şarttır: Türkiye İttifakı’nı yaratacağı iddia edilen parti, Kemalistleri de kapsayacak mı?

“Bu nasıl soru?!” diyerek tepki göstermeden önce yaşananları düşünün. Yalnızca iki örnek vermek bile, sorumun ne kadar yerinde olduğunu kanıtlamaya yeter.

Tam bağımsızlığı savunacaksanız NATO’cu olamazsınız.

Laikliği gerçek anlamıyla savunacaksanız cuma namazı çıkışına medyayı çağırıp açıklama yapmazsınız.