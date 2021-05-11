Video savaşları

11 Mayıs 2021 Salı

Sosyal medya hayatımızın merkezine yerleştiğinden beri sürekli video izlemekten artık midemiz bulanmışken geçen hafta yeni bir video bombardımanına maruz kaldık.

Mafya lideri Sedat Peker, hafta boyunca üç video yayımladı. Hepsinde de aynı masanın arkasında oturmuş, dehşet verici iddiaları ardı ardına sıralıyor...

Kendisinin de aralarında olduğu 63 şüpheliye yönelik, beş ilde 121 adrese yapılan operasyonlar konusunda eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Pelikancıları işaret ediyor.

Anlattıkları yenilir yutulur olaylar değil. Öyle iddialarda bulunuyor ki dinlerken kendinizi 1990’larda mafya ile devlet güçlerinin iç içe geçtiği döneme ışınlanmış gibi hissediyorsunuz. Kimler yok ki bahsettiği olaylarda?

Eski bakanlar, yeni bakanlar, eski milletvekilleri, yeni milletvekilleri, eski Emniyet müdürleri, yeni Emniyet müdürleri, iş insanları, suç çeteleri...

Konuşulan konular da tahmin edebileceğiniz gibi uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, tecavüz, darp, kara para aklama, hırsızlık, tehdit, intikam, kumpas, tetikçilik... Ne ararsanız var.

Mafya ile devletin iç içe geçtiği, her türlü kanunsuzluğun yaşandığı bir güç savaşı!

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Videoların ayrıntısını merak eden, bulup izler; onları burada anlatmayacağım ama öyle görünüyor ki bu durum siyasetteki çürümüşlüğün geldiği son nokta.

Sedat Peker’in kırmızı bülten ile aranan bir mafya lideri olduğunu herkes biliyor. Kendisine ait internet sitesi üzerinden yayımladığı mesajlarla “Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız!” diyerek akademisyenleri tehdit eden o değil miydi?

10 Ekim Ankara katliamından önce Rize’de miting yapıp yine kan akıtacaklarını söyleyen o değil miydi?

Şubat 2019’da Ataşehir’deki bir açılış sırasında silahlanma çağrısı yaptığı için, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan o değil miydi?

Öyleyse bu mafya liderine neden pasaport verilip yurtdışına çıkmasına göz yumuldu?

Süleyman Soylu’nun, haklı olarak bunu soran Kılıçdaroğlu’nu, “bir organize suç örgütü yöneticisinin ithamlarına sığınarak siyaset yapmak” ile suçlaması inanılmaz. Muhalefet ne yapsın, böyle bir rezalet karşısında sussun mu?

Bir suç örgütü lideri, devlet görevlilerinin adını vererek yalan söylüyorsa da doğru söylüyorsa da büyük sorundur. Ama hangisinin gerçek olduğunu bulmak için soruşturulmalıdır.

Bu iddialar, demokrasinin asgari koşullarına sahip, hukuk sistemi tam olmasa bile yarım yamalak işleyen bir ülkede bile ortaya atılsa, yer yerinden oynar, devletin savcıları çoktan harekete geçerdi. Oysa Türkiye’de İçişleri Bakanlığı, “sürecin takipçisi olacağız” diye açıklama yapmakla yetinirken, iktidar çevresinde iddialar konusunda “derin bir sessizlik” var.

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Bugüne kadar Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı, mafya lideri Alaattin Çakıcı’ya sahip çıkarken, Sedat Peker’in büyük ortağa verdiği destek de hep medyanın gündemindeydi. Peker, 2015’te genel seçimlerden önce, AKP için miting düzenliyor, o zaman iktidar yandaşlarının sesi çıkmıyordu.

Hatta cihatçı çetelere yardım gönderen Peker, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Dünya Karapapak Türkleri 1. Kurultayı ve Kültür Etkinlikleri’nde ödüllendiriliyor, “Türklük Hakanı” unvanı veriliyordu.

Çakarlı araçla dolaşıp açılışlar, mitingler yapıyor, davul zurna ile karşılanıp polis tarafından korunuyor, “en hayırsever işadamı” ödülleri veriliyor, iktidar çevresi ile fotoğrafları yayımlanıyordu.

Peki, ne oldu da bu organize suç örgütü lideri, şimdi iktidar partisinin içindeki bazı isimleri hedefliyor?

Peker’in kendisine yapılan operasyondan sonra Berat Albayrak’a yakın “Pelikan” grubunu hedef alması, skandalın AKP içindeki bölünmeden kaynaklanabileceğini akla getiriyor.

Eğer öyleyse, AKP’deki çıkar gruplarının güç çatışması, bir kez daha su yüzüne çıktı.

Nereden bakarsanız bakın, “Memleket İşi, Gönül İşi” fiyasko çıktı.

“Şahıs Devleti”nden yönetim krizi çıktı.

Siyasetteki yozlaşma ayyuka çıktı.

Ekonomiden yıkım çıktı.

Salgından bozgun çıktı.

Demokrasi çoktan rayından çıktı!

Ülke zıvanadan çıktı!