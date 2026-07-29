Doruk Madencilik işçilerine verilen sözler tutulmadı, işçiler haklarını almak için yine eylemde.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yalnızca PKK terör örgütüne özel olarak af paketinin yolda olduğunu açıkladı.

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Rudaw TV’ye çıkıp, “Devletimiz ile Öcalan arasında süreçle alakalı bir sorun yok. Meclis’e sunulacak ilk yasa tasarısı, Öcalan’ın da onayladığı bir yasa tasarısıdır. Devamı gelecek” dedi.

İstanbul Valiliği, 39 ilçe kaymakamlığına gönderdiği yazıyla okullarda mescit açılması talimatını verdi.

Böylesine can yakıcı sorunlarla boğuşuyor ülke. Ama neredeyse medyanın tümü günlerdir sabah akşam konuyu iyice magazinleştirerek CHP üyelik törenindeki figüran rezaletini konuşuyor.

Şansa inansam bu kadar şanslı bir iktidar bulunmaz diyeceğim... Düşünsenize yıllardır mitinglerine, etkinliklerine parayla insan taşıyan iktidar nasıl eğleniyordur şimdi!

HALKIN NET OLARAK BİLMESİ GEREKEN KONULAR

Özgür Özel ve ekibinin kurduğu YENİ Parti’nin programında federalizmin yolunu açacak Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın TAM OLARAK uygulanacağı açıklandı. Yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliğinin güçlendirileceği belirtilerek özerkliğin diğer adı olan “yerinden yönetim” ifadesi yer aldı. Etnik kimliklerin anayasaya sokulması için Öcalan tarafından yıllar önce gündeme getirilen “eşit yurttaşlık” ifadesi kullanıldı.

Özel genel başkan olduktan sonra konuşmalarında “eşit yurttaşlık” çok sık geçtiği için, 26 Kasım 2023’te bu köşede bir soru sormuştum:

“Eşit yurttaşlık” ile hedeflenen, bazılarının iddia ettiği gibi, anayasada vatandaşlığı “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” şeklinde tanımlayan 66. madde midir?

Bu soruya üç yıldır yanıt gelmedi.

‘EŞİT YURTTAŞLIK’ İLE YARATILAN ALGI OYUNU

Sakın yanlış anlaşılmasın; ben sosyalist bir dünya görüşünü desteklediğim için sınıfsal temeldeki eşitsizliğe karşıyım. Fakat kapitalist siyasette sürekli kullanılan “eşit yurttaşlık” ifadesi onu kastetmiyor; çünkü emekçilerin sömürüldüğü kapitalist sistem tamamen eşitsizlik üzerine kuruludur zaten...

Yurttaşlık eşitlik üzerine kurulu bir kavramken “eşit yurttaşlık” ile kastedilen, yurttaşlığı kimlikçi bir temelde etnik köken ve mezhep özelinde tanımlamaktır. “Eşitlik” sözcüğü ile bir algı oyunu yapılıyor.

2023’teki soruyu sormamın nedeni, anayasanın 10. maddesinde açıkça “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” yazması...

Yurttaşların kimlik temelinde eşitliği hukuken kabul edilmiştir ama uygulamada bazı sorunlar yaşandığı da doğrudur. Yasa özüne uygun olarak uygulanırsa, o sorunların olmaması gerekir. Yasa değişikliğiyle vatandaşlık tanımının etnik kökene dayandırılması ise bambaşka bir konudur.

Halkın YENİ Parti’nin bu konudaki tavrını şimdiden bilmesi gerekir.

YEREL YÖNETİM VE ÖZERKLİK MESELESİ

Üzerinde durulması gereken bir diğer konu, YENİ Parti programında Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın tam olarak uygulanacağının belirtilmesidir.

Türkiye’de o şart, 1988’de imzaladı, 9 Aralık 1992’de TBMM’de kabul edildi. Fakat Türkiye, bu şartla ilgili olarak “ulusal bütünlüğün zedelenmesi konusundaki hassasiyetler” nedeniyle idari yapılanma, yetki devri, merkezi idare denetimi ve mali kaynaklara ilişkin bazı maddelerin fıkralarına çekince (şerh) koydu.

Bu çekincelerin kaldırılmasını, 2011’de Hakkâri mitinginde Kılıçdaroğlu dile getirmiş ve 2014 CHP kurultayında tekrarlamıştı. Şimdi YENİ Parti kuruluşunun başında açıkça sormamız gerekiyor ki seçmen doğru bilgilensin:

YENİ Parti’nin programında Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın tam olarak uygulanacağının belirtilmesi, bu çekincelerin kaldırılması anlamına mı geliyor?

Ayrıca 26 Kasım 2023’te sorduğum “eşit yurttaşlık” ile ilgili soruya da yanıt bekliyorum.