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Yetmez ama evet diyenler, seyirci kalanlar ve direnenler
Zülal Kalkandelen
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Yetmez ama evet diyenler, seyirci kalanlar ve direnenler

09.08.2026 04:00
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Ben bu satırları yazarken PKK terör örgütüne af getiren yasa önerisi, AKP, MHP, DEM, CHP ve YENİ Parti oylarıyla TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçti. Bugün Meclis’te oylandıktan sonra AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanınca, büyük olasılıkla 10 Ağustos 2026 günü yani Osmanlı Devleti’ni hukuken ve siyasi olarak parçalayıp egemenliğini yok eden Sevr Antlaşması’nın 106. yıldönümünde kabul edilecek.

AKP, MHP, DEM/Öcalan tarafından hazırlanan yasa tasarısına CHP, HÜDA PAR ve DSP’nin de evet diyeceği belli; zaten öneriyi imzaladılar.

İmza vermeyenler arasında İYİ Parti başından beri karşı olduğunu ortaya koydu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yasanın halkoyuna sunulması gerektiğini söylemişti. Yeni Yol grubunun genel kurulda ne yönde oy vereceğini göreceğiz. Yasa önerisine imza atmayan TİP, sessizliğini koruyor.

BELİRSİZLİKLE TEPKİLER DİZGİNLENMEYE ÇALIŞILDI

Özgür Özel’in kurduğu YENİ Parti’nin yönetimi ise günlerdir muğlak açıklamalarıyla kamuoyunun kafasını karıştırdı. Açılım için kurulan TBMM komisyonu kurulurken yaşanan kaos, bu kez de çerçeve yasa konusunda yaşandı.

Hatırlarsanız o zamanki CHP üyeleri, partinin komisyona girmemesi için yalvarmış ama parti yönetimi dinlemeyip girmişti. Komisyon heyetinin İmralı’ya Öcalan’ın ayağına gitmesi söz konusu olduğunda da aynı gerilime tanık olduk ve CHP, tabanın baskısıyla o heyete katılmadı.

Mutlak butlan kararından sonra CHP’den ayrılıp bir umutla YENİ Parti’ye geçen, evinin mutfak harcamalarından, çocuklarının eğitim masrafından ayırdığı paralarla partiye destek olan yüz binlerce insan, çerçeve yasa konusunda net bir tavır bekledi. Çünkü cumhuriyetçi ve Atatürk’ün ilkelerini sahiplendiğini iddia eden bir yönetim vardı karşılarında...

CUMHURİYETÇİ TABANIN TEPKİSİ BÜYÜK 

Ama yasa önerisi açıklanmadan hemen önce Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, basına açıklama yaparak silah bırakan PKK terör örgütü üyelerinin siyaset yapmalarının güvence altına alınmasını istedi. Sosyal medyada adeta kıyamet koptu ancak YENİ Parti yönetiminden hiçbir yorum gelmedi. Hemen ardından gerçekten de PKK teröristlerine siyaset yolunu açan af metni gizli kapaklı toplantıların ardından ortaya çıktı.

YENİ Parti, milletvekillerinden önce Öcalan’a sunulan yasa önerisini yalnızca kendilerine geç gönderilmesi ve kayyım uygulamalarıyla yarattığı çelişki yönünden eleştirdi ve yine tabanın tepkisinden çekindiği için o aşamada imza vermedi. Ama bazı noktalarda eksikler olduğunu Adalet Komisyonu’nda ifade etseler de orada “evet” oyu verdiler. TBMM Genel Kurulu’nda da bu yönde oy kullanacakları anlaşılıyor.

Toplumdan yansıyan yoğun tepkileri değerlendirirsek YENİ Parti, bugün Meclis’te bu tasarıyı onayladığında ölü doğmuş olacak.

KUVÂ-Yİ MİLLİYE RUHU MU DEDİNİZ! 

Hem ABD ve İsrail’in Ortadoğu’daki planları için tasarlanan hem de anayasa değişikliği ile Erdoğan’ın yeniden başkanlığının önünü açan, gerçekte Kürt yurttaşlarımız için değil PKK teröristleri için yapılan, barış ya da demokrasi ile bir ilgisi olmayan bu anayasaya aykırı düzenlemeye “evet” diyenlerin Kuvâ-yi Miliye ruhu ile ilgisi olamaz.

Diyeceksiniz ki o ruhu ara ki bulasın... Haklısınız! Tüm bunlar yaşanırken Le Monde’a yazı yazıp emperyalizmin savaş örgütü NATO’ya bağlılığını ısrarla ortaya koyan bir parti söz konusu sonuçta...

2010’daki yıkıcı dalgadan sonra yeni bir YETMEZ AMA EVET kasırgası ile karşı karşıyayız. Bu kasırganın geleceğini 2023 seçimlerinden sonra bu köşede duyurmuş, 2025’in başında da yeniden sahneye çıktıklarını yazmıştım. Bu süreçte kimlerin onlara katıldığını da gördük.

Çerçeve yasa konusunda susan herkes, anayasa değişikliği ve sonrasındaki bütün gelişmelere karşı da sussun ki tutarlı olsun, ikiyüzlülükle halk aldatılmasın!

İlgili Konular: #Özgür Özel #NATO #yeni parti #Kuvayi Milliye #Çerçeve yasa

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