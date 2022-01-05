Yıkıcı bir aşk

05 Ocak 2022 Çarşamba

“Ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum. Biz size âşığız.”

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu cümleyi söyledikten sonra emekliye resmi enflasyon oranının altında zam açıkladı. İnsan, sevdiğini açlığa mahkûm eder mi? Demek ki emekliler, âşık olduğu gruba dahil değil.

Geçen gün Gaziantep’te konuşurken “Ne diyor birileri ‘iş yok’, nankör bunlar!” dedi. İnsan iş bulamadığı için yakınanları böyle tersler mi? Demek ki işsizler de âşık olduğu gruba dahil değil.

Dönek solcuların laik, Atatürkçü insanları küçümsemek için kullandığı “Beyaz Türk” deyimini gündeme taşıdı. İnsan, hayvanlara yuvasını açıp onlara bakanları küçümser mi? Demek ki hayvanseverler de âşık olduğu gruba dahil değil.

Cengiz Holding’in bünyesindeki Eti Bakır’ın Artvin Cerattepe’de maden arama ve çıkarma çalışmalarına başlamasını protesto edenlere “Yavru Gezici” dedi. Kentine, geleceğine sahip çıkmak isteyen milyonları “kemirgen, terörist, dış mihrapların ajanı, çapulcu” diye aşağılamıştı, Cerattepe’de direnenleri de “Artvinli Geziciler” diyerek küçümsedi. Demek ki doğayı yağmalatmak istemeyen çevreciler de âşık olduğu grupta değil.

2016’da Diyarbakır’da, “Bunlar ateist, bunlar zerdüşt, bunlardan bir şey olmaz. Bunlar bizim değerlerimizle hareket etmiyor” dedi. Bu sözü söylememiş olsaydı da ateistlerden hiç hoşlanmadığını tahmin etmek zor değil.

Belki unutanlar vardır ama bir zamanlar “belden aşağı sanat” diyerek baleye hakaret etmişti. Epey zaman geçti ama balerinler de âşık olduğu gruba dahil değil belli ki.

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“CHP çöplük demektir. CHP susuzluk demektir. Sen benim vatandaşımı tezekten kurtarıyor musun? CHP tezek demektir” diyerek CeHaPe hakkındaki düşüncelerini de ortaya koymuştu. “Ahlaksızlar, haysiyet cellatları, kan emiciler” diye nitelediği CHP’lilerden nefret ettiği açık.

2017’de anayasa değişikliğine karşı çıkanlara “gafiller” diye seslendi. Demek ki Türk tipi başkanlık sistemine “Hayır” diyenler de âşık olduğu gruba dahil değil.

İnsan takdir ettiği birine, bir şeyin kötü bir benzeri anlamındaki “müsvedde” yakıştırmasını yapmaz. “Aydın müsveddesi” dediği Barış Akademisyenleri ile “sanatçı müsveddesi” dediği Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’i de sevmediği belli.

Bunların hepsi, bir siyasetçinin toplumdaki kutuplaşmayı nasıl derinleştirdiğini gösteriyor. Daha birçok örnek var ama bu köşeye sığmaz.

Bana sorarsanız en utanç verici olanı, “iki ayyaş” hakaretiydi. Bağımsızlık Mücadelesi verip ülkeyi ayakta tutmak için canını ortaya koyan kurucu liderlerin, Atatürk ve İnönü’nün, bu şekilde hedeflenmesi ne affedilir ne de unutulur.

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Anlaşılıyor ki Erdoğan’ın sık sık tekrarladığı “Yaratılanı severiz yaratandan ötürü” söylemi lafta kalıyor. Uygulamada sadece AKP’li olanlara mı âşık diyeceğim ama onların da önemli bir bölümünü yoksulluğa mahkûm ediyor. İnsan sevdiğini muhtaç duruma getiriyorsa, o ancak yıkıcı bir aşk olur...

Aslında bu aşk çemberi, en çok Necip Fazıl Kısakürek ve Hasan Karakaya’dan etkilendiğini söyleyen biri için şaşırtıcı değil.

Yeni Akit’in genel yayın yönetmenliğini yapan Karakaya, Gezicilere, “köpek oğlu köpek, p.....k, kaltak” diyen, Soma faciası sonrasında madenciye tekme savuran Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’e “Tekmelerine sağlık Yusuf!” diyerek sahip çıkan, Taksim’de polisin saldırdığı Onur Yürüyüşü’ne katılanlar hakkında “Müslümanın inancına saldıran bir slogan atıp pankart taşımak, düpedüz ‘o.........k’tur!” diye yazan biriydi.

Kısakürek hakkında ise Uğur Mumcu’dan alıntı yapacağım: “Necip Fazıl, iyi bir şair... Hiç şüphe yok... Necip Fazıl, bir Atatürk düşmanı. Buna da hiç şüphe yok... Necip Fazıl, örtülü ödenek kasasına bağlanmış bir İslamcı şair! Bundan da hiç şüphe yok.” (Cumhuriyet, 12 Mayıs 1987)

11SA adlı bir İETT otobüs hattı var İstanbul’da... Bir ucundaki durak Uğur Mumcu, diğer ucundaki durak Necip Fazıl. Garip tesadüf ama Uğur Mumcu siyaseten ve ahlaken neyse, tersi Necip Fazıl’dı.