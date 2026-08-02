150. Yıl Bartın Belediyesi Spor Kompleksi hizmete açıldı

Bartın Belediyesi, kentte spor altyapısını güçlendirmek ve yurttaşların daha sağlıklı yaşam koşullarına erişimini desteklemek amacıyla yapımını tamamladığı 150. Yıl Bartın Belediyesi Spor Kompleksi’ni hizmete açtı. Planlanan tesis, çeşitli spor branşlarına uygun alanlarıyla dikkat çekiyor.

SPORA ERİŞİM KOLAYLAŞTI

Modern yapısıyla hizmet vermeye başlayan spor kompleksinde futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası, açık ve kapalı tenis kortları, yürüyüş parkuru ile açık hava fitness alanları yer alıyor. Tesisin, spora erişimi artırmasının yanı sıra yurttaşlara güvenli ve konforlu bir spor ortamı yaratıyor.

TÜM YURTTAŞLARI KAPSIYOR

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, sporun yalnızca bir aktivite olmadığını, sağlıklı yaşamın ve güçlü bir toplumun önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti. Yalçınkaya, “Kentimize kazandırdığımız 150. Yıl Bartın Belediyesi Spor Kompleksi ile çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin spor yapabileceği modern bir yaşam alanını hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ’

Başkan Yalçınkaya, Bartın’ın spor altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmaların süreceğini de ifade ederek, “Bartın’ımızın spor altyapısını güçlendirmeye ve yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.