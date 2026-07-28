5 bin yıllık miras yeniden filizlendi: Eskişehir’de Kavılca hasadı tamamlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ata tohumlarını koruma ve yeniden üretime kazandırma çalışmaları kapsamında ektiği Kavılca buğdayında hasat dönemi tamamlandı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 73 dekarlık alandan yaklaşık 17 ton Kavılca buğdayı elde edildi.

KARS’TAN ESKİŞEHİR’E UZANAN ÜRETİM

Belediyenin yürüttüğü proje kapsamında Kars'tan temin edilen yaklaşık 2 bin kilogram Kavılca buğdayı tohumu, 24 Ekim 2025'te Süpüren Mahallesi'nde 11, Yusuflar Mahallesi'nde ise 63 dekar olmak üzere toplam 73 dekarlık alana ekildi. Ekim sürecinden hasada kadar takip edilen üretim sonucunda elde edilen verimin, Kavılca buğdayının Eskişehir'in iklim ve toprak koşullarına uyum sağladığını ortaya koyduğu belirtildi.

GELECEĞE AKTARILMASI HEDEFLENİYOR

Yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip Kavılca buğdayından elde edilen ürünün bir bölümünün Eskişehir'in tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Küllüoba Ekmeği'nin üretiminde kullanılacağı, kalan kısmının ise gelecek yıllardaki ekimler için tohumluk olarak ayrılacağı bildirildi. Belediye, bu yöntemle hem ata tohumlarının çoğaltılmasını hem de gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor. Hasat sonrasında tarlalarda kalan sapların da ekonomiye kazandırılacağı belirtildi. Balya haline getirilecek samanların, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yem ihtiyacına destek amacıyla değerlendirileceği ifade edildi.

‘KADİM MİRASI GELECEĞE TAŞIYORUZ’

Hasadın ardından açıklama yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Anadolu'nun en eski tarımsal miraslarından biri olan Kavılca buğdayını yeniden Eskişehir topraklarıyla buluşturduklarını belirterek, “Toprağımızdan aldığımız bu kadim buğdayı, geçmişten günümüze uzanan Küllüoba ekmeğimizin üretiminde kullanacağız. Binlerce yıllık bir mirası yeniden canlandırıyor; kendi arazilerimizde emeğimiz ve toprağımızın bereketiyle geleceğe taşıyoruz. Çünkü bu yalnızca bir buğdayın değil, geçmişten bugüne şehrimizin kadim tarihinin yeniden filizlenmesidir” ifadelerini kullandı.