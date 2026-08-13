ABB’nin K9 ekipleri görev başında

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü, Başkent’te güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını K9 ekipleriyle sürdürüyor. Doğumlarından itibaren ANFA Güvenlik Eğitim Merkezi’nde özel eğitim programına alınan görev köpekleri, resmi kimliklerini aldıktan sonra ABB’ye ait parklar, rekreasyon alanları ile tarihi ve turistik bölgelerde 7 gün 24 saat görev yaparak güvenliğe katkı sağlıyor. ANFA Güvenlik bünyesinde farklı yaş gruplarında eğitim gören ve aktif görev yapan toplam 14 K9 köpeği bulunuyor.

GÖREV İÇİN ÖZEL EĞİTİM ALIYORLAR

K9 görev köpeklerinin eğitim süreci doğdukları andan itibaren başlıyor. Bakım ve emzirme döneminin ardından temel itaat eğitimleri alan köpekler, daha sonra görev alanlarına göre branş eğitimlerine tabi tutuluyor. Bir yaşına geldiklerinde ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Görev Köpeği ve İdareci Sınavı’nı başarıyla tamamlayan köpekler resmî kimlik alarak aktif göreve başlıyor. Görev sürelerini tamamlayan K9 köpekleri emekli olduktan sonra da ANFA Güvenlik bünyesinde bakılmaya devam ediyor. Yıllarca güvenlik hizmeti veren görev köpekleri, yaşamlarının geri kalanını güvenli ve uygun koşullarda sürdürüyor.

ANFA Güvenlik K9 Ekip Sorumlusu Ahmet Emin Boybek, “Köpeklerimizin doğumdan itibaren 4 aylık süreç içerisinde emzirme dönemi ve bakım dönemleri oluyor. 4 aydan sonra ufak ufak itaat eğitimlerine başlıyoruz. İlk 6 ayında köpeklerimiz diş değişimi yapıyor. Diş değişiminden sonra branşına göre ayırdığımız köpeklere branş eğitimleri vermeye başlıyoruz. Köpeklerimiz bir yaşına geldiğinde Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı’na katılarak kimlik alıp 8 sene görev yapabiliyor. Köpeklerimizin her iki senede bir kimlik yenilemesi devam ediyor” dedi.

14 KÖPEKTEN OLUŞAN K9 EKİBİ

ANFA Güvenlik bünyesinde farklı yaş gruplarında eğitim gören ve aktif görev yapan toplam 14 köpek bulunduğunu söyleyen Boybek, “Şu an 2 tane küçük yavru, 3 aylık bir köpeğimiz var, 4 tane 6 aylık köpeğimiz var ve 7 tane görev köpeğimiz var. Resmi kimlikle bir de branş eğitimlerine devam ettiğimiz köpeklerimiz var, toplamda 14 tane köpeğimiz var. Sloganımız ‘Dosta güven düşmana korku’. Resmi kimlikle çalışan köpeklerimizin günlük devriye programları var, devriyelerini tamamlıyorlar haricinde hava şartları, köpeklerin o anki yorgunluk durumlarına göre yarım saat arayla, periyotlarla eğitimler veriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait parklar, bahçeler, rekreasyon alanları ve tesislerde 7/24 görev esasına dayalı olmak üzere çalışıyorlar. Büyük prestij parklarımızın hepsinde her gün devriyeleri var. Ulus bölgesi, Hacı Bayram bölgesi, Kale bölgesinde günlük devriyelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİKLERİNDE DE YALNIZ BIRAKILMIYORLAR

Görev süresini tamamlayan K9 köpeklerinin emekli olduktan sonra da ANFA Güvenlik'in bakımında yaşamlarını sürdürdüğünü belirten Boybek, "8-9 yaşına geldiklerinde köpeklerimiz emekli oluyor. Bize verdikleri hizmet karşılığında biz de ömürleri yettiği sürece onlara bakmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.