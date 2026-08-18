ABB’nin ücretsiz KPSS Tekrar Kampı Kocatepe Kültür Merkezi’nde başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan adayların sınav sürecine destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. ABB ile Dizgi Kitap iş birliğinde düzenlenen 60 saatlik ücretsiz KPSS Genel Tekrar Kampı, Kocatepe Kültür Merkezi’nde başladı. Bu yıl beşincisi düzenlenen kamp programının ilk gününde yaklaşık 1000 öğrenci Zeki Tuğa tarafından verilen tarih dersinde bir araya geldi. Program öncesi tüm adaylara sınav hazırlıklarında kullanmaları için ücretsiz kamp kitabı da dağıtıldı.

5 GÜNLÜK YOĞUN PROGRAM

Kocatepe Kültür Merkezi’nde 17-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampta adaylar, beş gün boyunca sırasıyla tarih, coğrafya, vatandaşlık, Türkçe ve matematik derslerinde uzman eğitmenlerle bir araya gelecek. Gerçekleştirilecek eğitimlerle adaylar bir yandan konu tekrarları yaparken diğer yandan sınav öncesi eksiklerini tamamlama fırsatı bulacak.

“KPSS YOLCULUĞUNDA YANLARINDA OLMAK İSTEDİK”

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı KPSS Genel Tekrar Kampı Proje Sorumlusu Neslihan Ateş, bu yıl beşincisi düzenlenen kampa yaklaşık 1000 öğrencinin katıldığını belirterek, “Eğitim yolculuğunda gençlerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. KPSS’ye katılan bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz” diye konuştu.