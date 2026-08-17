Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecinin devam ettiği Adıyaman’da, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt seferberliği sürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nde Şehit Cem Özgül Ortaokulu, Adliye Lojmanları ve Narlıkuyu bölgesindeki asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Kent genelinde asfalt ekiplerinin yoğun bir mesai yaptığını belirten Tutdere, söz konusu bölgede yürütülen çalışmaların gün içerisinde tamamlanmasının planlandığını dile getirerek, “Adıyaman’ın her tarafında, her sokağında, tüm üstyapı çalışmalarımız tamamlanıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu bölgedeki yeni yapılaşmayla birlikte yollarımızı da tamamladığımızda, şehrimizin nefes alacağı yeni bir bölgeyi daha tamamlamış olacağız. Burada yürüttüğümüz çalışmaların tüm çalışanlarımıza, halkımıza, Adalet Bakanlığı personelimize, hakim ve savcılarımıza, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.