Adıyaman Belediyesi kurslarında LGS başarısı

Adıyaman Belediyesi tarafından yaşama geçirilen Dijital Dershane Projesi ile AKEM bünyesindeki ücretsiz Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hazırlık kurslarına katılan öğrenciler, sınavda elde ettikleri başarılarla dikkat çekti. Dijital platformdan yararlanan öğrenciler Türkiye genelinde yüzdelik dilimlere girerken, yüz yüze eğitim alan öğrenciler de önemli puanlar elde etti.

TÜRKİYE GENELİNDE DERECEYE GİRDİLER

Buca Belediyesi iş birliğiyle şubat ayında hizmete alınan Dijital Dershane Projesi, ilk yılında LGS sonuçlarına yansıyan başarılarla öne çıktı. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından öğrencilerin ücretsiz eğitim kaynaklarına erişimini artırmayı amaçlayan proje kapsamında sınava hazırlanan öğrencilerden Ali Eren Aslan 446 puanla yüzde 3’lük, Elvin Kılınç 444 puanla yüzde 3’lük, Zeynep Rana Yazan 431 puanla yüzde 5’lik ve Ecrin Karadağ ise 395 puanla yüzde 10’luk başarı diliminde yer aldı. Öte yandan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM) bünyesinde düzenlenen ücretsiz yüz yüze LGS hazırlık kurslarına katılan dokuz öğrenci de 361 ile 449 arasında değişen puanlar alarak Türkiye genelinde yüzde 3 ile yüzde 17 arasındaki yüzdelik dilimlerde yer alma başarısı gösterdi.

‘GELECEĞE YATIRIM’

LGS sonuçlarını değerlendiren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eğitime yapılan yatırımın kentin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirterek, “Depremin ardından yaşanan tüm zorluklara rağmen azimle çalışan öğrencilerimizin elde ettiği dereceler hepimizi gururlandırdı. Çocuklarımızın eğitim yolculuklarında eşit ve nitelikli imkânlara ulaşabilmesi en temel önceliklerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı. ANKARA/Cumhuriyet