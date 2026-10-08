Adıyaman Belediyesi, parklarda bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların daha temiz, düzenli ve bakımlı alanlarda vakit geçirebilmesi amacıyla kent genelindeki park ve yeşil alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Sonbahar mevsimiyle birlikte bakım faaliyetlerine ağırlık veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program doğrultusunda mahalle parklarında çim biçme, çevre temizliği ve genel düzenleme çalışmaları yürütüyor. Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Muhtarlık Parkı’nda çalışma gerçekleştiren ekipler, uzayan çimleri biçerek parkın genel temizliğini yaptı. Çalışmalarla parkın daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşması sağlandı.

'BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YAPTIK'

Mahalle sakinleri, parkta gerçekleştirilen bakım ve temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Tutdere’ye teşekkür etti. Kent genelindeki park ve yeşil alanların bakımına önem verdiklerini belirten Tutdere, şunları söyledi:

“Adıyaman’ımızın her mahallesinde hemşehrilerimizin temiz, güvenli ve düzenli alanlarda vakit geçirebilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle sonbahar mevsimiyle birlikte parklarımızda çim biçme, temizlik ve bakım çalışmalarımıza ağırlık verdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, belirlediğimiz program doğrultusunda mahallelerimizdeki parkların bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Yunus Emre Mahallemizdeki Muhtarlık Parkı’nda da gerekli bakım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirdik. Önceliğimiz, Adıyaman’ımızın her mahallesinde hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği temiz ve bakımlı yaşam alanları oluşturmak. Vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak parklarımızı ve yeşil alanlarımızı korumaya, güzelleştirmeye ve daha kullanışlı hale getirmeye devam edeceğiz.”