Adıyaman’da Eskişehir Parkı hizmete açıldı: Dayanışmanın simgesi oldu

Adıyaman’da deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında kente kazandırılan Eskişehir Parkı, vatandaşların yoğun katılımıyla açıldı. Yeni Mahalle’de 15 bin 200 metrekarelik alanda oluşturulan parkın açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı. Yağışlı havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleşen törende Adıyaman çiğ köftesi ikram edildi. Harfane grubunun seslendirdiği türküler ve halk oyunları gösterileri de açılışa renk kattı.

“DOSTLUĞUN KALICI NİŞANI”

Törende konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, parkın iki kent arasındaki dayanışmayı yansıttığını belirterek Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkür etti. Tutdere, “Şehirler arası dostluğun sembolü olan bu güzel parkı çocuklarımız ve kadınlarımız için şehrimize kazandırdığınız için minnettarız” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise 6 Şubat depremlerinin ardından Eskişehir’in dayanışmasını Adıyaman’da yaşatmak amacıyla parkı hayata geçirdiklerini söyledi. Ünlüce, “Umuyoruz ki bu park, Adıyaman ile Eskişehir arasındaki dostluğun kalıcı bir nişanı olur. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum; acılar paylaşıldıkça azalır” diye konuştu.

ADIYAMAN’A 26’NCI PARK

Açılış töreninde konuşmaların ardından kurdele kesilerek Eskişehir Parkı hizmete açıldı. Tören, Ünlüce’ye hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Parkın hizmete girmesiyle Abdurrahman Tutdere’nin göreve gelişinden bu yana kente kazandırılan park sayısının 26’ya ulaştığı belirtildi.