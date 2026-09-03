Adıyaman'da okul sezonu öncesi trafik güvenliği çalışması

Adıyaman Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kent genelinde trafik ve yaya güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle okul çevreleri, semt pazarları ve trafik ışığı bulunmayan yaya geçiş noktalarında hız kesici uygulamalar yapılırken, yurttaşlardan gelen talepler de değerlendirilerek riskli noktalarda gerekli önlemler alınıyor.

Belediyenin Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Zabıta ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalarla araç hızlarının kontrol altına alınması, yaya önceliğinin güçlendirilmesi ve olası trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kent genelinde sürdürülen çalışmaların son adreslerinden biri Cumhuriyet Mahallesi oldu. Mahalle sakinlerinin, Müftülük Caddesi ile Kemal Paşa Caddesi’nin kesiştiği noktada araçların yüksek hızla seyretmesi ve yaşanan kazalar nedeniyle hız kesici yapılması yönündeki talebi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla bölgede inceleme yapan ekipler, dört yönde asfalt hız kesici kasis uygulaması gerçekleştirdi. Çalışmanın tamamlanmasıyla araç hızlarının düşürülmesi ve bölgede yaya ve trafik güvenliğinin artırılması sağlandı.

MUHTARDAN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aydın, uzun süredir gündeme getirdikleri talebin kısa sürede karşılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Müftülük Caddesi ile Kemal Paşa Caddesi’nin kesiştiği noktada sürekli kazalar meydana geliyordu. Bu durum hem bizleri üzüyor hem de mahalle sakinlerimizi tedirgin ediyordu. Vatandaşlarımızın talebini Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere’ye ilettik. Talebimize hemen karşılık verildi ve ertesi gün ekipler çalışma başlatarak dört yönde asfalt kasis yaptı. Halkımızın talebine hızlı bir şekilde cevap veren Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere’ye, şahsım ve tüm mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum.”

TUTDERE: “ÖNCELİĞİMİZ CAN GÜVENLİĞİ”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların kent genelinde devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:

“Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde özellikle okul çevrelerimiz başta olmak üzere, yaya hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda gerekli önlemleri alıyoruz. Aynı zamanda mahallelerimizden ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendiriyor, ihtiyaç duyulan noktalara hızla müdahale ediyoruz. Cumhuriyet Mahallemizde de hemşehrilerimizin talebini kısa sürede yerine getirerek gerekli çalışmayı tamamladık. Çocuklarımızın, yayalarımızın ve tüm hemşehrilerimizin can güvenliği bizim için her şeyden önemli. Sürücülerimizden de hız limitlerine uymalarını ve yaya önceliğine hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Daha güvenli bir Adıyaman için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”