Adıyaman’da üniversitelilere ücretsiz toplu taşıma hakkı

Adıyaman Üniversitesi’nde yeni eğitim döneminin başlamasıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, il merkezindeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören yeni kayıtlı öğrenciler belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

BAŞVURULAR KAMPÜSTE ALINIYOR

Belediyenin Eylül ayında aldığı karar doğrultusunda başlatılan destek için üniversite kampüsünde başvuru noktası oluşturuldu. Ulaşım Hizmetleri ile Kültür ve Sosyal İşler müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmada öğrencilerin ulaşım kartı işlemleri kampüste gerçekleştiriliyor. Destek kapsamında öğrencilere, tanımlandığı tarihten itibaren iki ay içerisinde kullanılabilecek toplam 60 ücretsiz biniş hakkı verilecek. Başvuru noktalarında öğrencilere uygulamanın kapsamı ve kullanım koşulları hakkında da bilgi aktarılıyor.

ULAŞIM GİDERLERİNE KATKI

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kente ve üniversite yaşamına uyum sürecine destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Tutdere, uygulamanın özellikle öğrencilerin eğitim döneminin ilk aylarındaki ulaşım giderlerine katkı sunacağını ifade ederek, gençlerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik sosyal desteklerin sürdürüleceğini söyledi.