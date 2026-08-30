Adıyaman genelinde yol mesaisi sürüyor

Kent genelinde ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını sabahın erken saatlerinden gece saatlerine kadar sürdüren Adıyaman Belediyesi ekipleri, ihtiyaç duyulan noktalarda yama uygulaması yapıyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan güzergahlarda ise eski asfalt freze makinesiyle sökülerek yollar yeni asfalt serimine hazırlanıyor. Bozulan kaldırımlar ve yürüyüş yolları da çalışma programına alınarak daha güvenli ve kullanışlı hale getiriliyor.

ÇOK SAYIDA CADDE VE SOKAKTA ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Hafta boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında Siteler Mahallesi’nin 2012, 2016, 2025, 2027, 2030, 2031, 2034 ve 2035 numaralı sokaklarında Yeşilyurt Mahallesi 2185 Sokak’ta; Malazgirt Mahallesi’nin 2358, 2360 ve 2361 numaralı sokaklarında Yeni Mahalle 26303 Sokak’ta ve Cumhuriyet Mahallesi’nin 2508 ile 2585 numaralı sokaklarında yama çalışmaları gerçekleştirildi. Altınşehir Mahallesi’nin 30143 ve 30153 numaralı sokaklarında finişerle asfalt serimi yapılarak ulaşım konforu artırıldı. Kentin önemli ulaşım güzergahlarından Birinci Çevre Yolu Haydar Efendi Caddesi’nde freze çalışmaları sürerken, asfalt serimi tamamlanan Flamingo Caddesi’nde yol çizgileri de çizilerek güzergah daha güvenli hale getirildi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmaların mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda planlı şekilde sürdürüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Bu hafta da kentimizin farklı noktalarında asfalt serimi, yama, freze ve kaldırım yenileme çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük. Altyapısı tamamlanan güzergahları hızla asfaltla buluştururken zamanla deforme olan cadde ve sokaklarımızda bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. Hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmak için ekiplerimizle gece gündüz sahadayız. Belirlediğimiz çalışma programı doğrultusunda yılsonuna kadar kentimizin ulaşım altyapısındaki eksiklikleri büyük ölçüde gidererek depremin yollarımızda bıraktığı izleri silmeyi hedefliyoruz.”