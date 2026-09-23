AKP'ye geçen Foça Belediye Başkanı'nın talimatı: 'Sendika binasını boşaltın'

Foça’da 2024 yerel seçimlerinde CHP’den seçilen ve 10 Eylül 2026’da AKP’ye geçen Belediye Başkanı Saniye Fıçı’ya yönelik tepkiler sürüyor.

Foça Demokratik İradene Sahip Çık İnisiyatifinin çağrısıyla yapılan “istifa” çağrıları Foçalıların desteğini bulurken, Fıçı’nın AKP’ye geçmesinin ardından ilk icraatı sendika binasının boşaltılması oldu. Fıçı, 2 yıl önce Tüm Emeklilerin Sendikası Foça Şubesine tahsis edilen odanın boşaltılmasını istedi. Sendika bürosuna gelen belediye zabıtası, sendika yöneticisi Belgin Santos Adan’a sözlü olarak, “Başkanın talimatı, iki gün içinde yeri boşaltın” dedi.

Söz konusu yerin 2 yıl önce Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı tarafından Tüm Emeklilerin Sendikası Foça Şubesine tahsis edildiğini belirten Şube Başkanı Tuğrul Çölmekçi, “Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı, CHP’liyken verdiği yeri AKP’li olunca elimizden almaya çalışıyor. Bu durum, çok açıkça belirtmek gerekirse, AKP’nin antidemokratik uygulamasının somut göstergesidir” dedi.

“ORTAK İSTİFA ÇAĞRISINDAKİ ISRARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Tüm Emeklilerin Sendikası Foça Şubesinin, Emek ve Demokrasi Güçlerinin bir bileşeni olarak emeklilerin hak mücadelesinin yanı sıra demokratik tepkilerde de yer aldığını belirten Çölmekçi, “Sendikamız ülke çapında olduğu gibi Foça’da da toplumsal muhalefetin önemli bir bileşenidir. Son yaşanan süreçte halkın iradesini yok sayarak AKP’ye geçen Belediye Başkanına demokratik tepkimizi göstererek ortak istifa çağrısında bulunduk. Bu ısrarımızı sürdürmeye de kararlıyız” diye konuştu.