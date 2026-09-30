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AKP'ye 'transfer'in ardından Çiğli'de peş peşe istifalar

AKP'ye 'transfer'in ardından Çiğli'de peş peşe istifalar

30.09.2026 13:49:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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AKP'ye 'transfer'in ardından Çiğli'de peş peşe istifalar

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın AKP'ye 'transfer'i sonrası belediye başkan yardımcıları görevlerinden istifa etti. Çiğli Belediye Meclisi'nde toplam 5 kişi CHP'den ayrıldı.
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Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesinin ardından Çiğli Belediye Meclisi’nde de istifalar arka arkaya geldi. Mecliste 5 CHP’li üyenin partisinden istifa ettiği bildirildi.

İstifa eden üyelerden 4’ünün YENİ Parti’ye geçeceği, 1 üyenin ise bağımsız olarak yoluna devam edeceği aktarıldı.

Yaşanan istifaların ardından CHP’nin Çiğli Belediye Meclisi’ndeki üye sayısının 2’ye düşerken, YENİ Parti’nin meclis üyesi sayısı 15’e yükseldi. Bağımsız meclis üyesi sayısının ise 2’ye çıktı. AKP 11 ve MHP’nin ise 1 meclis üyesi bulunuyor.

GÖREVLERİNDEN DE İSTİFA ETTİLER

Öte yandan Yıldız’ın AKP’ye geçmesiyle belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan meclis üyesi Şahin Çalı ile belediye başkan yardımcısı Ronay Gezici de görevlerinden istifa etti.

İlgili Konular: #Çiğli Belediyesi #Onur Emrah Yıldız

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