Akşehir Belediyesi’nden 379 aileye destek paketi

Belediye’nin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal destek programında 2026 yılının ikinci taksit ödemeleri tamamlandı. 21 Ağustos’ta yapılan ödemelerle 379 ailenin kadın fertlerinin hesaplarına toplam 4 milyon 821 bin TL aktarıldı.

AİLE BÜTÇESİNE BÜYÜK KATKI

Konya Akşehir Belediyesi, ekonomik güçlük yaşayan yurttaşlara yönelik sosyal yardım çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, yapılan inceleme ve saha tespitlerinin ardından belirlenen hak sahiplerine düzenli destek sağlanıyor. 2026 yılı için toplam 20 milyon TL’lik sosyal yardım bütçesi ayrılırken, ödemelerin doğrudan kadınların banka hesaplarına yapılmasıyla aile bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor. Belediye, hak sahiplerine yönelik ödemelerin yıl boyunca belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüleceğini bildirdi.

‘DESTEKLER KARARLILIKLA DEVAM EDECEK’

Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, projeye ilişkin açıklamasında belediye kaynaklarının sosyal destek amacıyla kullanılacağını belirterek şöyle konuştu: “Akşehir Belediyesi olarak ilçemizin kaynaklarını yine Akşehirli hemşehrilerimizin refahı, huzuru ve geleceği için kullanıyoruz. ‘Herkesin Başkanı’ olma anlayışıyla çıktığımız bu yolda; kimsenin yatağa aç girmediği, dayanışmanın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Akşehir inşa ediyoruz.” Köksal, destek programının devam edeceğini belirterek, “Projemizin 5. ödemesi kapsamında 379 kıymetli ailemizin kadınlarına 4 milyon 821 bin TL tutarındaki desteğimizi ulaştırdık. 2026 yılı boyunca toplam 20 milyon TL’lik bu dev desteği hemşehrilerimizle buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.