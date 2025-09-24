Akşehir’de çocuklar için yaratıcı drama seçmeleri başlıyor!

Konya Akşehir Belediyesi Tiyatro Kulübü; çocukların sanatsal ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla çocuklar için Yaratıcı Drama Eğitim Programını yaşama geçiriyor. 6 ile 15 yaş arası okuma yazma bilen tüm çocukların katılımına açık olan seçmeler 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 13:00’ de Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik ile çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı sunulurken, program kapsamında yapılacak çeşitli drama aktiviteleri ve uygulamalarla çocukların özgüven kazanmasına, iletişim becerilerinin gelişmesine ve hayal güçlerinin zenginleşmesine imkân tanınacak. Seçmelere katılmak isteyen çocukların bir Nasreddin Hoca fıkrasını ezberlemeleri ve kendi yorumlarıyla anlatmaları bekleniyor. Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın sanatla iç iç büyümesi hem bireysel hem de toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıyor. Tiyatro çocukların iç dünyalarını keşfetmeleri ve kendilerini özgürce ifade edebilmeleri için güvenli bir alandır. Bizler de kıymetli çocuklarımıza kendilerini ifade edebilecekleri ve yeteneklerini keşfedecekleri bir fırsat sunuyoruz. Tiyatroya ilgi duyan tüm çocuklarımızı seçmelerimize bekliyoruz” dedi.