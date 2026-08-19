Akşehir’e yüksek hızlı elektrikli araç şarj istasyonu kazandırıldı

Konya Akşehir Belediyesi’nin yer tahsisi ve desteğiyle ilçeye kazandırılan 180 kW gücündeki çift soketli DC şarj istasyonu hizmete sunuldu. Yeni istasyon, aynı anda iki elektrikli araca hızlı şarj imkanı sunacak.

Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısına yönelik yatırımlar da önem kazanırken, Akşehir’de sürücülerin kullanımına yeni bir yüksek hızlı şarj istasyonu kazandırıldı. Akşehir Belediyesi’nin yer tahsisi ve desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Nasreddin Hoca Mahallesi’nde bulunan Akşehir Kültür Merkezi’nin (AKM) arkasına elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu. En Yakıt Anonim Şirketi tarafından kurulan istasyon, hem ilçe sakinlerinin hem de Akşehir’den transit geçen elektrikli araç sahiplerinin kullanımına açıldı.

AYNI ANDA İKİ ARACA HIZLI ŞARJ

180 kW gücündeki çift soketli DC şarj ünitesi, aynı anda iki elektrikli aracın hızlı şekilde şarj edilmesine imkan sağlayacak. Yüksek hızlı şarj özelliği sayesinde elektrikli araç kullanıcılarının bekleme sürelerinin azaltılması ve yolculuklarına daha kısa sürede devam edebilmeleri hedefleniyor. İstasyon, teknolojik altyapısıyla sürücülere hızlı ve güvenli şarj hizmeti yaratılacak. Akşehir’e kazandırılan yeni istasyonun, ilçe sakinlerinin yanı sıra şehirler arası yolculuk yapan elektrikli araç kullanıcılarına da hizmet vermesi bekleniyor. Projenin, Akşehir’in elektrikli araç ekosistemine entegrasyonuna katkı sağlamasının yanı sıra ilçeyi çevre ilçelerden ve farklı kentlerden geçen sürücüler için önemli bir şarj ve mola noktası haline getirmesi amaçlanıyor. Akşehir Belediyesi’nin yer tahsisi ve desteğiyle hayata geçirilen yatırım, ilçede çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımlardan biri olarak öne çıkıyor.