Alanya’da engelsiz turizm atağı yeniden başlıyor

Alanya’da 2011 yılında başlatılan “Engelsiz Turizm Kenti Alanya” projesi yeniden yaşama geçiriliyor. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nde (ALTİD) yapılan Alanya Çalışma Grubu Komisyon Toplantısı’nda, kentin erişilebilir turizm altyapısının geliştirilmesi için önemli kararlar alındı. Toplantıya Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Cem Özcan ile Engelsiz Turizm Komisyonu Üyeleri Gökçe Aydoğan Ergün, Hüseyin Doğan, Münir Altıoğlu, Gamze Önal ve Kerem Sidar katıldı. Otellerdeki engelli oda sayıları, havuz asansörleri, şehir içi ulaşım, havalimanlarından erişilebilir transfer imkânları, tarihi ve turistik mekanlardaki engellerin kaldırılması gibi konular ele alındı. Ayrıca, Alanya’nın yurt dışı fuar ve organizasyonlarında engelsiz turizmin güçlü biçimde tanıtılması kararlaştırıldı. Konukçu, engelsiz turizmin Alanya’nın marka değerini artıracağını vurgulayarak, Engelsiz Halk Plajı gibi projelerle kentin bu alanda ciddi ivme kazandığını belirtti. Sili ise Alanya’nın tecrübesiyle engelsiz turizmde kısa sürede pazarda önemli bir konuma ulaşabileceğini ifade ederek, sektör adına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.