Alanya’da yeşil alanlarda yoğun mesai

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz döneminde artan yangın riskine karşı kent genelindeki bakım çalışmalarına hız verdi. Parklar, yeşil alanlar, refüjler, yol kenarları ve kaldırımlarda yürütülen peyzaj düzenlemeleri ile ot temizliği çalışmaları program dâhilinde aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla kuru otların oluşturabileceği yangın riski en aza indirilirken, çevre temizliği ve düzeni de sağlanıyor. Düzenli bakım çalışmaları sayesinde Alanya'nın yeşil dokusu korunurken, kentin estetik görünümünün sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarılması da hedefleniyor. Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların daha güvenli, temiz ve düzenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için bakım ve peyzaj çalışmalarının kentin dört bir yanında planlı şekilde devam edeceği belirtildi.