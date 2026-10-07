Alanya’nın kültürel zenginlikleri Beypazarı’nda tanıtıldı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 25-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Beypazarı Uluslararası Şehir Festivali, farklı kentlerden ve ülkelerden gelen katılımcıları buluşturdu. Alanya Belediyesi de festivalde açtığı stantla kentin kültürel ve yerel üretim değerlerini ziyaretçilere tanıttı. Festival alanındaki Alanya Belediyesi standında, geleneksel üretim kültürünü yansıtan el emeği ürünler sergilendi. İpek ve muz lifinden hazırlanan tasarımların yanı sıra Alanya’ya özgü hediyelikler ve çeşitli el sanatları ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

MUZ LİFİNDEN EL EMEĞİNE

Alanya’nın önemli tarımsal ürünlerinden muzun lifinin farklı tasarımlara dönüştürülmesi, stantta öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı. Doğal bir hammaddenin el emeğiyle özgün ürünlere dönüştürülmesi, kentin yerel üretim kültürünün farklı alanlarda değerlendirilmesine örnek oluşturdu. Festival boyunca standı ziyaret eden yerli ve yabancı konuklara Alanya’nın geleneksel üretim anlayışı ve el sanatları hakkında bilgi verildi.

DOST KENTLERE ALANYA’DAN HEDİYE

Festival kapsamında Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan kente özgü hediyeler de farklı ülke ve kentlerin temsilcilerine takdim edildi. Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap ile Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Tamura Masami’ye sunulan hediyelerde, Alanya’nın geleneksel üretim kültürünü yansıtan özgün tasarımlara yer verildi