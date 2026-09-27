Alanya’nın spor turizmine iki dünya yıldızı

Alanya’nın spor turizmindeki uluslararası bilinirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, Hollandalı yıldız sporcular kentin tanıtım çalışmalarına dahil edildi. Los Angeles 2028 Olimpiyatları’nda mücadele edecek Stefan Boermans, Alanya’nın spor turizmi elçisi olarak görev yapacak. Boermans’ın ardından 21-26 Eylül tarihleri arasında Alanya’da ağırlanan Katja Stam da kentin plaj voleybolu altyapısını yakından tanıdı. 2026 Avrupa Şampiyonu unvanıyla Alanya’ya gelen Stam, 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’ni ziyaret etti.

‘HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ'

Tesisin yanı sıra Alanya’nın plajlarını, tarihi ve doğal güzelliklerini gezen Stam, kentten olumlu izlenimlerle ayrıldığını söyledi. Alanya’nın havasını, yemeklerini ve insanlarını beğendiğini belirten Stam, plaj voleybolu merkezinin denize yakınlığına dikkat çekti. Stam, tesiste sporcular ve seyirciler için sunulan imkanlara ilişkin, “Her şey düşünülmüş. Bu iş birliğine çok güveniyorum. Çok güzel bir proje ve sonuçlarının da çok güzel olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

HEDEF YIL BOYU SPOR DESTİNASYONU

23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi Kurucu Ortağı Murat Bozkurt, tesisin uluslararası bilinirliğinin giderek arttığını belirterek Alanya’nın uluslararası platformlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın da Boermans ve Stam ile yapılan iş birliklerinin kentin plaj voleybolundaki tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.