Altınordu Belediyesi’nden anne ve bebeklere hizmet: Ordu’nun ilk ücretsiz bebek-bakım ve emzirme odası

Altınordu Belediyesi, kentte özellikle çocuklu ailelerin kamusal alanlardan daha rahat yararlanabilmesini için geçen aralık ayında Akyazı Sahili Etkinlik Alanı’nda Ordu’nun ilk ücretsiz Bebek Bakım ve Emzirme Odası’nı hizmete açtı. Kısa sürede yoğun ilgi gören uygulama, sahilde yürüyüş yapan, dinlenen ya da zaman geçiren annelerin bebeklerini emzirmek ve bakımını yapmak için uygun alan arama sorununu ortadan kaldırdı. Böylece anneler, bebeklerinin temel ihtiyaçlarını güvenli, hijyenik ve konforlu bir ortamda karşılayabiliyor.

TEMEL İHTİYAÇLAR GİDERİLİYOR

Akyazı Sahili’nde hizmet veren merkez, yalnızca Ordululara değil çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilere de hizmet sunuyor. Bebek Bakım ve Emzirme Odası’nda oturma grubu, lavabo ve bebek bakım ünitesinin yanı sıra bez, ıslak mendil, peçete ve tek kullanımlık alt değiştirme örtüsü gibi hijyen malzemeleri de ücretsiz olarak annelerin kullanımına sunuluyor. Öte yandan Bebek Bakım ve Emzirme Odası’nın bulunduğu alanda erkek ve kadın yurttaşlar için modern tuvaletler de hizmet veriyor. Engelliler için de ayrıca tuvalet inşa edilen merkez, erişilebilir olmasıyla dikkat çekiyor.