Altınordu’da 53 yıllık ulaşım sorunu çözüldü

Altınordu Belediyesi, mahallelerde yıllardır çözüm bekleyen ulaşım sorunlarını gidermek için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Boztepe Mahallesi Çorbacıoğlu Sokak’ta yıllardır çözüm bekleyen yol sorunu da çözüme kavuşturuldu. Mahalle sakinlerinin özellikle yağışlı havalarda büyük mağduriyet yaşadığı, ulaşımın çamur ve bozulmalar nedeniyle güçlükle sağlandığı güzergâhta Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe’nin girişimiyle çalışma başlatıldı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 200 metre uzunluğundaki güzergâh sıcak asfaltla kaplandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri, uzun yıllardır yaşadıkları yol sorununun ardından daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânına kavuştu.

‘HERKESİN MEMNUNİYETİ ARTTI’

Boztepe Mahallesi Muhtarı Mustafa Kurucu yol sıkıntılarının sona erdiğini belirterek, “Burada eskiden araçların çıkamadığı yolumuz vardı. Yağmur yağdığında buraya sel geliyordu. Herkesin evinin önü çakıl, moloz doluyordu. Mahalle sakinleri gerçekten bu konuda rahatsız ve mustaripti. Belediye Başkanımız Sayın Ulaş Tepe’nin desteğiyle yolumuzda sıcak asfalt çalışması yaptık. Son haliyle herkesin memnuniyeti arttı. İnşallah sorunlarımızı bir daha yaşamayacağız diye umuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

‘YOLUMUZA KAVUŞTUK’

Mahalle sakinleri de yollarının yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Fatma Kabar, “Ben buraya geleli 53 sene oldu. 53 yıldır yol görmedik. Arabalar çıkamıyordu. Yolumuz yüzünden ekmeksiz bile kaldık. Çocuklarımız gelip gidemedi. Her taraf hıl hışırdı. Çok şükür yolumuz şimdi yapıldı. Allah yapanlardan razı olsun. Çok teşekkür ederiz. 53 sene sonra yola kavuştuk” diye konuştu.