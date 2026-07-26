Altınordu’da ambulansın bile giremediği yolların tadilatı tamamlandı

Altınordu Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşanan ulaşım sorunlarını belediye-yurttaş iş birliğiyle kaldırdı. Kentin dört bir yanında sürdürülen yol yatırımları kapsamında, Günören Mahallesi Evliya Sokak ile Boztepe Mahallesi 1 No’lu Sokak’ta yurttaşların uzun süredir yaşadığı mağduriyet sona erdi. Özellikle dar ve bozuk yapısı nedeniyle ambulanslar başta olmak üzere acil müdahale araçlarının dahi girmekte güçlük çektiği Evliya Sokak ile 1 No’lu Sokak’ta, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe’nin girişimleriyle çalışma başlatıldı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 380 metre uzunluğundaki Evliya Sokak ile 180 metre uzunluğundaki 1 No’lu Sokak’ta, beton yol yapıldı. Toplam 560 metre uzunluğundaki iki güzergâhta gerçekleştirilen beton yol çalışmasıyla hem ulaşım güvenliği artırıldı hem de mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı sorun kalıcı olarak çözüldü.

‘DÖRT DÖRTLÜK YOLUMUZ OLDU’

Yurttaşlar, yıllardır yaşadıkları yol sorununun çözüme kavuşturulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Günören Mahallesi yurttaşlarından Halil İbrahim Aksoy, “Buradan pat pat veya arazili tarım aracından başka aracın çıkma şansı yoktu. Rahatsızlandığımda ambulans beni gelip zar zor aldı. Eski hali çok kötüydü. Bataklık, çamur, çorak. 22 senedir boşuna nal çakmışız. Belediye başkanımıza müracaat ettik. Belediye başkanımız kanının son damlasına kadar çalıştı. Dört dörtlük bir yolumuz oldu. Böyle bir yatırım Ordu’da görülmez” dedi.

‘GURUR DUYUYORUZ’

Boztepe Mahallesi sakinlerinden Dursun Sönmez, “Burada çok zorluk çektik. Yol yoktu. Patika bir yol vardı. O yolla idare etmeye çalıştık. Gelen misafirlerimiz aşağıda bırakıyorlardı arabalarını yürüyerek çıkıyorlardı. Kimisi giderken ayağı kayıp düşüyordu. Belediyemizin sayesinde çok güzel yol oldu. Gurur duyuyoruz. Şimdi her türlü araba çıkıyor” şeklinde konuştu.