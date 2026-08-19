Altınordu’da kamu’ya spor yatırımı: ‘12 dönümlük alan bedelsiz olarak tahsis edildi’

2025 Avrupa Spor Şehri unvanını kente kazandıran Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin sporla iç içe bir yaşam sürmesini sağlayacak kamu yatırımların önünü açtı. 2024 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Uzunisa Mahallesi’nde 1’i UEFA standartlarında olmak üzere 2 futbol sahasını şehre kazandıran Başkan Ulaş Tepe, Cumhuriyet Mahallesi’nde belediye mülkiyetindeki 12 dönümlük alanı ‘Cumhuriyet Spor Kompleksi’ yapılması amacıyla bedelsiz olarak Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis etti. Söz konusu alanda yaşama geçirilmesi planlanan proje kapsamında; yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 4 adet tenis kortu, 2 adet basketbol sahası, halı saha, yürüyüş yolu ve koşu parkuru yer alacak.

KENT’İN SPOR ALTYAPISI GÜÇLENDİRİYOR

Başkan Tepe, çocuklardan gençlere, yetişkinlerden sporseverlere kadar toplumun her kesimini sporla buluşturacak yatırımları gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi’nde yaklaşık 4 bin 600 metrekarelik alanda yapımına başlanan spor kompleksinde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tamamlandığında mahalle sakinlerinin ve özellikle çocuklar ile gençlerin kullanımına sunulacak kompleks kapsamında; bölgeye modern basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, açık hava fitness alanı ve çocuk oyun alanı kazandırılacak.

‘GELECEĞE KATKI SUNACAK ADIMLAR ATACAĞIZ’

Sporun yaygınlaşması, yeni spor alanlarının oluşturulması ve kamu yatırımlarının şehre kazandırılması için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini söyleyen Tepe, şehre nitelikli spor tesisleri kazandırılmasının önünü açtıklarını belirtti. Başkan Tepe, “Cumhuriyet Mahallesi’nde 12 dönümlük alanı, Cumhuriyet Spor Kompleksi yapılması amacıyla bedelsiz olarak Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze tahsis ettik. Bizim için burada asıl mesele bir alanı tahsis etmekten çok daha büyük bir anlam taşıyor. Bu alanı kamu yatırımına açarak şehrimize yeni ve nitelikli spor tesisleri kazandırılmasının önünü açıyoruz. Bu alanda yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, tenis kortları, basketbol sahaları, halı saha, yürüyüş yolu ve koşu parkuru gibi farklı branşlara hizmet edecek önemli yatırımlar hayata geçirilecek. Böylece çocuklar ve gençler sporla daha erken yaşta buluşabileceği, hemşehrilerimizin farklı spor branşlarına erişebileceği yeni bir yaşam alanı oluşacak. Biz belediye olarak elimizdeki imkanları yalnızca kendi yatırımlarımız için değil, şehrimize daha fazla kamu yatırımı kazandırmak için de değerlendiriyoruz. Altınordu’nun ihtiyaç duyduğu her alanda kamu yatırımlarının önünü açmaya, kurumlarımızla iş birliği yapmaya ve şehrimizin geleceğine katkı sunacak adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.