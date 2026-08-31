Altınordu’da sıcak asfalt mesaisi

Altınordu Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürüttüğü sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Cumhuriyet, Karşıyaka, Şahincili, Şirinevler, Karacaömer ve Selimiye mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından ekiplerin yeni adresi Yeni Mahalle oldu. Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, kentin yoğun kullanılan güzergâhları arasında bulunan 302 ve 307’nci sokaklarda zamanla yıpranan ve deforme olan yollar sıcak asfaltla yenilendi. Özellikle yolcu minibüslerinin yoğun kullandığı sokaklarda yapılan çalışmayla sürücüler ve bölgedeki yurttaşlar için daha güvenli ve konforlu ulaşım hedeflendi.

KALDIRIMLAR DA YENİLENECEK

Asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgede yayaların kullanımına yönelik kaldırım düzenlemesi de yapılacak. Böylece yalnızca araç trafiğinin değil, yaya ulaşımının da daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

Çalışmaları yerinde takip eden Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, ekiplerden bilgi aldı. Ulaşım yatırımlarının belediyenin öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu belirten Tepe, yoğun kullanılan ve zamanla yıpranan yolların yenilendiğini söyledi. Tepe, “Altınordu’muzun her noktasında hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ulaşım yatırımlarımız da bu çalışmalarımızın en önemli başlıklarından biri” ifadelerini kullandı.

‘ŞEHRİMİZİ YUKARI TAŞIYACAĞIZ’

Yeni Mahalle’deki çalışmanın bölgedeki ulaşım konforuna katkı sağlayacağını ifade eden Tepe, 302 ve 307’nci sokakların özellikle dolmuş güzergâhı olarak yoğun kullanıldığını belirtti. Başkan Tepe, “Şehrimizin hangi mahallesinde bir ihtiyaç varsa orada olacağız; yollarımızı yenileyecek, ulaşım kalitemizi her geçen gün daha da yukarı taşıyacağız” ifadelerini kullandı.