Altınordu’dan Türkiye'ye zafer koşusu

Milli bayramları farklı alanlarda gerçekleştirdiği etkinliklerle büyük bir coşku içerisinde kutlayan Altınordu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. KoşuyOrdu Spor Kulübü tarafından 4 yıl önce hayata geçirilen ve 81 ilde gerçekleştirilen ‘Zafere Koşanlar’ projesi, bu yıl da Türkiye’nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Altınordu’da da gerçekleştirilecek. 30 Ağustos pazar günü gerçekleştirilecek olan etkinlikte 30.8 kilometrelik parkur koşulacak.

1 Olimpiyat sporcusu ile 2 milli atletin yer alacağı etkinliğe 37 koşu grubu ve 44 bireysel sporcu katılım sağlayacak. Gönüllü katılımcılarla birlikte katılımın 2 bin 500’e ulaşması bekleniyor.

KOŞU AKYAZI SAHİLİNDEN BAŞLAYACAK

Etkinlik kapsamında Akyazı sahili de zafer ruhuyla bürünecek. Akyazı Sahili Etkinlik Alanı’ndan saat 16:20’de başlayacak olan etkinlikte koşucular, Rıhtım-Soya Fabrikası arasındaki kordon boyunca Büyük Zafer’in coşkusunu yaşatacak. Parkur saatler 19:22’yi gösterdiğinde sona erecek.

“ZAFER RUHUNU ALTINORDU’DAN TÜM KENTLERİMİZE YAYALIM”

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe “Altınordu’muzda sporu, kent yaşamının ve milli bayramlarımızın coşkusuyla buluşturmaya devam ediyoruz” sözleriyle etkinliğe tüm Orduluları davet etti. Başkan Tepe “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlamına yakışır, coşkulu bir etkinlikle bu yıl da hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz” dedi. ‘Zafere Koşanlar’ etkinliğiyle zaferin ruhunu hep birlikte koşarak yaşatacaklarına dikkat çeken Tepe “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği Büyük Zafer’in gururunu hep birlikte yaşamak, zafer ruhunu Altınordu’muzun sahilinden tüm kentimize yaymak için tüm hemşehrilerimizi etkinliğimize davet ediyorum” dedi.