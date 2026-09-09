Anamur'da kültür ve sanat kursları için kayıtlar başlıyor

Mersin Anamur Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenecek belediye konservatuvarı kursları için kayıt dönemi 14 Eylül'de başlayacak.

Kurslarda gitar, bağlama, resim, drama-tiyatro ve zeka oyunları gibi eğitimlerin yanı sıra çeşitli müzik ve sanat dallarında da çalışmalar gerçekleştirilecek.

Program kapsamında; Halk Oyunları (Anamur yöresi ve zeybek), Güzel Sanatlar Lisesi ve Üniversite Hazırlık (Resim-Müzik), Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, perküsyon (davul, darbuka, def, zil) ve dekoratif el sanatları kursları yer alacak.

DERSLER 3 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Belediyenin duyurusuna göre kurslara başvurular 14 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Derslerin ise 3 Ekim 2026 tarihinde başlaması planlanıyor.

Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen yurttaşların, Anamur Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Muşurup Sanat Sokağı adresine başvurabilecekleri duyuruldu.