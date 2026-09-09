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Anamur'da kültür ve sanat kursları için kayıtlar başlıyor

Anamur'da kültür ve sanat kursları için kayıtlar başlıyor

9.09.2026 14:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Anamur'da kültür ve sanat kursları için kayıtlar başlıyor

Anamur Belediyesi kültür ve sanat kursları için kayıtlar 14 Eylül'de başlıyor. Son başvuru tarihi 2 Ekim olarak açıklanırken derslerin de 3 Ekim'de başlayacağı duyuruldu.
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Mersin Anamur Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenecek belediye konservatuvarı kursları için kayıt dönemi 14 Eylül'de başlayacak.

Kurslarda gitar, bağlama, resim, drama-tiyatro ve zeka oyunları gibi eğitimlerin yanı sıra çeşitli müzik ve sanat dallarında da çalışmalar gerçekleştirilecek.

Program kapsamında; Halk Oyunları (Anamur yöresi ve zeybek), Güzel Sanatlar Lisesi ve Üniversite Hazırlık (Resim-Müzik), Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, perküsyon (davul, darbuka, def, zil) ve dekoratif el sanatları kursları yer alacak.

DERSLER 3 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Belediyenin duyurusuna göre kurslara başvurular 14 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Derslerin ise 3 Ekim 2026 tarihinde başlaması planlanıyor.

Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen yurttaşların, Anamur Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Muşurup Sanat Sokağı adresine başvurabilecekleri duyuruldu.

 

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