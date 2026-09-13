Ankara’da 4 bin 762 çiftçiye nohut desteği: 1,5 milyon kilo tohum dağıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretimi artırmak amacıyla fideden tohuma, gübreden mazota kadar geniş yelpazede desteklerini sürdürüyor.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, geçen yıllarda da olduğu gibi bu yıl da yüzde 50 hibeyle verilen nohut tohumu desteğini çiftçilerle buluşturdu.

Niyazi Zobu.

Yerli üreticiyi desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla Balâ’dan Çubuk’a, Ayaş’tan Şereflikoçhisar’a, Polatlı’dan Nallıhan’a kadar 25 ilçenin tamamında 4 bin 762 çiftçiye üretim sezonunda toplam 1 milyon 500 bin kilogram sertifikalı nohut tohumu desteği sağlandı. Ankara genelinde şubat ayında tohumları toprakla buluşturan üreticilerden Ayaş Ortabereket çiftçileri hasat yapmaya başladı.

‘ÇİFTÇİLER MEMNUN’

Bu yıl çok bereketli bir sezon olduğunun önemini belirten ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu, şu bilgileri paylaştı: “Şubat ve mart başında üreticilerimize yüzde 50 hibe ile dağıttığımız nohutların bugün hasadını gerçekleştirdik. Bereketli de bir sezon oldu. Yağış rejiminin güzel olması ile sertifikalı ve kaliteli tohum birleşince verim de arttı. Çiftçilerimiz gayet memnun, dekarda 150 kilogram ile 250 kilogram arasında bir verim elde ettik. Baklagil ithalatımızı azaltmak, yerli üretimimizi desteklemek, üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek için bu desteklemeyi yapıyoruz. Çiftçilerimiz gayet memnun. Bu sene yine tekrar ihaleyi gerçekleştireceğiz ve çiftçilerimize yine nohut desteğimizi gerçekleştireceğiz.”