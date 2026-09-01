Ankara’da tiyatro şöleni: 20’ye yakın topluluk Seğmenler Parkı’nda buluşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ankara Kültür Sahne Buluşmaları”, 2 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Beş gün sürecek etkinlik kapsamında Seğmenler Parkı, tiyatro oyunlarından söyleşilere, çocuk etkinliklerinden uygulamalı atölyelere kadar çok sayıda sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak.

TİYATRO TOPLULUKLARI BİR ARADA

Ankara’nın farklı tiyatro topluluklarını ve sanat kurumlarını bir araya getirecek etkinlikte yaklaşık 20 topluluk yer alacak. Programda ABB Şehir Tiyatroları, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Mezunları Derneği, Aralık Sahne, Arçura Tiyatro, Boş Sahne, Covo Müzikal Kumpanyası, Çankaya Sahne, Fareler Tiyatrosu, Fuaye Ankara, Genç Sahne, Heveskâr Tiyatro, İzler Kültür Sanat Tiyatrosu, Lith Ajans, Mad Dance Theatre, Mavrigan Yapım, Piyon Sanat, Tiyatro Tam, Tiyatro Tempo ve Yakîn Tiyatro bulunuyor. Etkinlikler yalnızca tiyatroyla sınırlı kalmayacak. Çocuklara yönelik oyunların yanı sıra yetişkin tiyatroları, Karagöz gösterileri ve müzikal performanslar da programda yer alacak.

SAHNE SANATLARI ATÖLYELERDE YAPILACAK

Programın dikkat çeken bölümlerinden birini ise 5 ve 6 Eylül’de gerçekleştirilecek atölyeler oluşturacak. Katılımcılar nefes, dans, pantomim, karikatür, Karagöz, jonglörlük, kukla yapımı ve Shakespeare atölyeleriyle sahne sanatlarının farklı alanlarını deneyimleme fırsatı bulacak. Buluşmalar kapsamında Ankara’nın tiyatro geçmişi ve güncel sahne sanatları ortamı da söyleşilerle ele alınacak. “Bir Zamanlar Ankara’da Tiyatrolar”, “Çocuk Tiyatrosu Üzerine”, “Ankara’da Yaşayan Oyun Yazarlarıyla Söyleşi” ve “Ankara’da Alternatif ve Özel Tiyatrolar” başlıkları altında gerçekleştirilecek etkinliklerde Ankara’nın tiyatro kültürü farklı yönleriyle değerlendirilecek.

TÜM ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

2 Eylül’de başlayacak Ankara Kültür Sahne Buluşmaları, 6 Eylül Pazar günü sona erecek. Etkinliklerin tamamı ücretsiz gerçekleştirilecek. Programdaki yaş sınırlamaları ve saat bilgileri etkinliklere göre değişirken, güncel programın Ankara Kültür’ün resmi Instagram hesabı @abbkulturvesanat üzerinden takip edilebileceği belirtildi

ETKİNLİK TAKVİMİ