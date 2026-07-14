Antalya Konyaaltı’nda yaz spor kursları başladı

Antalya Konyaaltı Belediyesi, yıl boyunca iki farklı dönemde gerçekleştirdiği spor kurslarıyla her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya devam ediyor. Yaz ve kış dönemlerinde düzenlenen eğitimler kapsamındaki Yaz Spor Kursları başladı. Yaklaşık 500 Konyaaltılı sporsever futbol, basketbol, tenis, yüzme, yoga, pilates, pickleball, judo, güreş, oryantiring ve eğitsel oyunlar branşlarında gerçekleştirilen eğitimlerden yararlanıyor. Kurslar genellikle Konyaaltı’na kazandırılan yeni spor tesisi olan İsmet Selekler Spor Tesisi’nde yapılırken, HayatPark, Konyaaltı Atatürk Stadı ve Toros Futbol Sahası’nda da eğitimler sürüyor.

BAŞKAN KOTAN’IN ONAYIYLA HAZIRLANDI

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın onayıyla yeni tesiste hazırlanan yüzme havuzunda ise Konyaaltı Belediyesi adına ilk kez yüzme kursu veriliyor. 5-11 yaş arasındaki çocuklar, kendileri için hazırlanan program çerçevesinde ücretsiz kurstan faydalanıyor. Kursla ilgili konuşan Konyaaltı Belediyesi Yüzme Antrenörü Emre Soylu, “Konyaaltı Belediyesi olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Aileler ve çocuklar bu durumdan çok mutlu. Teşekkür ediyorlar ve kursa severek geliyorlar. Başlangıç seviyesinde temel eğitim veriyoruz. Ayak vuruşları, suyun üzerinde durma, atlayış, suda kendini güvenli bir şekilde ilerletebilme eğitimleri veriyoruz” diye konuştu.