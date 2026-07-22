Arapgir’in mor reyhanına Japon heyetten inceleme

Sürdürülebilirlik, kalite artışı ve küresel rekabeti hedefleyen PECAT Projesi kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Arapgir, Japonya’dan gelen 6 kişilik uzman heyeti ağırladı. Heyet, Kozluk Vadisi’ndeki üretim alanları ile Arapgir Yöresel Ürünler Kurutma ve Paketleme Tesisi’nde mor reyhanın üretimden paketlemeye kadar geçen sürecini inceledi.

MARKA ÜRÜN OLMA YOLUNDA

6 kişilik Japon uzman heyeti, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nu da ziyaret ederek mor reyhanın ekonomik potansiyeli ve yeni iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin, Arapgir’in marka ürününün ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.