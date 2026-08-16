Arapgir Meydan Projesi’nde ilk adım atıldı

Arapgir’in çarşı ve meydan alanlarını yeniden düzenlemeyi hedefleyen Arapgir Meydan Projesi için çalışmalara başlandı. Mehmet Akif Mahallesi Ömer Baba Caddesi’nde yapılacak Kaymakamlık Konutu için düzenlenen temel atma töreniyle projenin ilk etabı resmen başladı. Yaklaşık üç yıl içerisinde tamamlanması planlanan proje kapsamında, mevcut Kaymakamlık Konutu ve çarşı alanındaki yapıların taşınmasıyla ilçenin tarihi ve ticari merkezinde kapsamlı bir yenileme yapılacak.

ÇARŞI VE MEYDANLAR YENİLENECEK

Projenin ilk etabında Kaymakamlık Konutu’nun yanı sıra eski otogar olarak kullanılan alanda da çalışmaların başlatılması planlanıyor. İlerleyen etaplarda çarşı alanında yıkım ve hafriyat çalışmalarının yapılması, Buğday Meydanı ve Hastane Meydanı’nın yenilenmesi öngörülüyor. Proje ile ilçede yaşam alanlarının iyileştirilmesi, ulaşım ve kullanım kolaylığının artırılması, çarşı ve meydanların daha işlevsel hale getirilmesi ve Arapgir’in marka değerini güçlendirecek yeni yapıların kazandırılması hedefleniyor.

‘ARAPGİR’İN GELECEĞİNE YANSIYACAK’

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, temel atma töreninde yaptığı konuşmada projenin yalnızca bir meydan düzenlemesi olmadığını belirterek çalışmanın ilçenin geleceğine yönelik kapsamlı bir dönüşüm olduğunu söyledi. Cömertoğlu, “Çarşının iyileştirilmesi, hayatın kolaylaştırılması, markalaştırılması ve halkın refah seviyesini yükseltecek nitelikli yapıların kazandırılması için önemli bir adım atıyoruz” şeklinde konuştu. Projenin yaklaşık üç yıla yayılacağını belirten Cömertoğlu, çalışmaların herhangi bir ayrışma yaşanmadan ilçenin ortak geleceği için yürütülmesi gerektiğini ifade etti.