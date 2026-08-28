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Arguvan’da belediye yatırımları yerinde incelendi

Arguvan’da belediye yatırımları yerinde incelendi

28.08.2026 16:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Arguvan’da belediye yatırımları yerinde incelendi

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, ilçede yapımı süren dört projeyi yerinde inceleyerek çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı. Sosyal tesis ve düğün salonundan etüt merkezine, mesire alanından araç otoparkına kadar farklı alanlardaki yatırımlar değerlendirildi.
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Malatya Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karael ve Belediye Meclis Üyeleri Ali Rıza Yücel, İlhan Balı, Emrah Alp ile Soner Üstün ile birlikte ilçede devam eden belediye yatırımlarını inceledi. Heyet, projelerde gelinen aşamaları yerinde değerlendirdi.

4 PROJEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 

İncelemeler kapsamında Çok Amaçlı Sosyal Tesis ve Düğün Salonu, Etüt Merkezi, Mesire Alanı ve Belediye Araç Otoparkı ziyaret edildi. Başkan Eren ve beraberindeki heyet, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapımı süren Çok Amaçlı Sosyal Tesis ve Düğün Salonu ile ilçede düğün, nişan, toplantı ve çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği yeni bir alan oluşturulması planlanıyor. Etüt Merkezi projesinin ise öğrencilerin ders çalışma ve eğitim süreçlerine destek sağlayacak bir sosyal hizmet alanı olarak kullanılması hedefleniyor.

İlçedeki bir diğer yatırım olan Mesire Alanı ile yurttaşların doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri bir sosyal yaşam alanının oluşturulması amaçlanıyor. Alanın piknik ve dinlenme imkanlarının yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapması planlanıyor. Belediye Araç Otoparkı projesiyle de belediyeye ait araçların daha düzenli ve güvenli bir alanda korunması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla araçların park, bakım ve sevk işlemlerinin daha düzenli yürütülmesi bekleniyor. 

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