Arkeopark'ta eğitici ve eğlenceli etkinlikler devam ediyor

Ereğli Belediyesi tarafından Gwangjin Parkı içerisinde bulunan Arkeopark’ta çocuklara yönelik düzenlenen atölye çalışmaları ve etkinlikler devam ediyor. Programdaki çocuklar; Geleneksel Sanatlar, Papirüs Atölyesi, Oyuncak Restorasyon Atölyesi, Arkeo Atölyeler, Ahşap Yontma ve Eşya Tasarlama ile Minik Arkeologlar etkinliklerinde ve Kazı Alanı'nda hem yeni bilgiler edinerek keyifli vakit geçiriyor.

Arkeopark'ta gerçekleştirilen etkinlik ve atölyelerle ilgili açıklama yapan Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, “Arkeopark'taki uygulamalı çalışmalarla çocuklarımız; tarih, kültür ve sanatı bir arada deneyimleme fırsatı buluyor. El becerilerini geliştirirken ekip çalışmasını deneyimliyor ve bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Bu doğrultuda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın tarihi zenginliklerimizi geleceğe taşımalarını sağlamak ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Arkeopark'taki atölye ve etkinliklerimize önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Eğlenerek öğrenmeyi destekleyen içeriklerimizle geçmişiyle geleceği harmanlayan umutlu ve mutlu bir nesil oluşturmak için elimizden ne gelirse yapacağız” ifadelerini kullandı.