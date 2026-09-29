Atakum’da 400 kadına sosyal destek

Atakum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Özgecan Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik çok yönlü hizmetleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı merkezde psikolog, diyetisyen, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacıdan oluşan uzman ekip görev yapıyor.

EL EMEĞİ AİLE BÜTÇESİNE DÖNÜYOR

Merkezde kadınlara yönelik mefruşat, dikiş ve takı tasarımı gibi meslek edindirme kursları düzenleniyor. Eğitimlere katılan kadınlar, uzman eğitmenler eşliğinde mesleki becerilerini geliştirirken hazırladıkları ürünleri sergiler ve kadın el emeği pazarlarında satışa sunma fırsatı buluyor. Böylece kadınların el emeği ürünleri ekonomik değere dönüşerek aile bütçesine katkı sağlıyor.

SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM DESTEĞİ

Kadınların fiziksel ve sosyal yaşamlarına da katkı sunan merkezde pilates, yoga ve fitness etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Uzmanlar tarafından düzenlenen seminerlerle sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapılırken, çocuklar ve ileri yaştaki yurttaşlara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

‘ÇALIŞMALAR SÜRECEK’

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, merkezin kadınların güçlenmesine yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Türkel, belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan hizmet anlayışı doğrultusunda kadınların sosyal, hukuki ve ekonomik açıdan desteklenmesine önem verdiklerini ifade etti. Türkel, Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde uzman kadroyla danışmanlık hizmeti verildiğini, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kursların da kadınlara mesleki beceri kazandırdığını belirterek, çalışmaların daha fazla yurttaşa ulaşması için sürdürüleceğini kaydetti.