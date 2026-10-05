Atakum'da etkinliklerin adresi: Hasan Ali Yücel Bilim ve Sanat Merkezi

Samsun Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi; sergi salonları, atölyeleri, zengin kütüphanesi ve kafesi ile kentin kültürel hayatına hareketlilik katıyor. Merkezde düzenlenen meslek edindirme kurslarından sanat sergilerine, konferanslardan atölyelere çeşitli etkinlikler her yaştan yurttaşın buluşma noktası oluyor.

GENÇLERİN TERCİHİ KÜTÜPHANE

Gençler ve üniversite öğrencileri en çok merkezin en üst katında yer alan kütüphanede ve kafede zaman geçiriyor. Öğrenciler klasik eserler, ansiklopedi, akademik kaynaklar gibi geniş yelpazede kitaplardan ilgilerine ve ihtiyaçlarına uygun olanları okurken, sessiz ortamda ders çalışma fırsatı da yakalıyor. Ücretsiz internet ve fotokopi hizmetinin sunulduğu merkezde, öğrenciler Atakart uygulaması ile indirimli yemek hizmetinden faydalanabiliyor. Ayrıca Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in hizmete açtığı kentin ilk kent lokantası Matasyon Kent Lokantası da, merkezin girişinde faaliyet gösteriyor. Bütçe dostu ve lezzetli tabldot menüleriyle yoğun ilgi gören lokanta, pazar günü hariç haftanın altı günü 12.00-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyor.

Atakum Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen meslek edindirme kursları vatandaşlara, meslek becerisi kazandırırken ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Kursiyerler usta eğitmenlerden aralarında takı tasarımı, çini, işaret dili, resim ve fotoğraf çekiminin yer aldığı çeşitli alanlarda eğitim alıyor. Katılımcılar eğitimlerle ilgi duydukları alanda mesleki yeterlilik kazanırken, kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyor.

Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi, yıl boyunca devam eden sanat ve kültür etkinliklerle ilin önemli merkezleri arasında yer alıyor. Merkezde düzenlenen uluslararası standartlarda sanat sergileri, paneller ve sergiler yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçisini ağırlıyor. Kentin kültürel tanıtımda önemli bir yere sahip olan merkez, 8.00-22.00 saatleri arasında hizmet sunuyor.

"ÖNEMLİ BİR MİSYONA SAHİP"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel merkezin yıl boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirterek “Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezimiz Atakum’un ruhunu, kültürel zenginliğini, dinamizmini yansıtan önde gelen merkezlerimizden biri. Merkezimiz sanat ve kültür faaliyetlerin yaygınlaştırılması anlamında önemli bir misyona sahip. Meslek edindirme kursları, çeşitli atölye çalışmaları ve sergiler gibi geniş yelpazede etkinlikler gençlerimizin olduğu kadar her yaştan vatandaşımızdan yoğun ilgi görüyor. Öğrencilerimize nezih bir çalışma ortamı sunan kütüphanemiz, her ilgiye ve ihtiyaca uygun çeşitliliğe sahip. Ayrıca Ata Kart uygulaması ile yemek hizmetinden indirimli faydalanabiliyorlar. Atakum Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile düzenlediğimiz kurslarımızda son teknoloji eğitim veriliyor. Kursiyerlerimiz mesleki yeterlilik kazanabiliyor dolayısıyla kurslarımız katılımcılarımıza ekonomi ve istihdam anlamında da destek oluyor. Gençlerimiz merkezimizin samimi ve nezih ortamında kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacak eğitimler alabiliyorlar.” dedi.