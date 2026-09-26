Atakum'da kent lokantaları ve Halk Et'e yoğun talep

Atakum'daki kent lokantaları ve halk et satış noktası, öğrencisinden işçisine emeklisinden memuruna her kesimden yurttaşın tercihi oldu.

Belediye 2024 Aralık ayında Atakum’un ilk kent lokantasını ‘Matasyon Kent Lokantası’ adıyla hizmete sunmuştu. 2025 Temmuz ayında ise Ömürevleri Kent Lokantası ile Samsun’un ilk halk et satış noktası da hizmete açıldı.

DAR GELİRLİYE DESTEK

Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nin giriş katında yer alan Matasyon Kent Lokantası ile Türkiş’te eski Down Park alanında faaliyet gösteren Ömürevleri Kent Lokantası pazar günü hariç haftanın altı günü 12.00-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyor. Tesisler, 80 TL’ye sunulan bütçe dostu tabldot menüleriyle her gün çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Ömürevleri Kent Lokantası’nın bitişiğinde bulunan Halk Et Satış Noktası ise yüksek kalite standartlarında, sağlıklı ve güvenilir et ürünlerini ekonomik fiyatla tüketiciyle buluşturuyor.

Haftanın yedi günü 09.00-19.00 saatleri arasında açık olan Halk Et, dar gelirli yurttaşların uygun fiyatlarla et tüketmesine olanak sağlıyor. Halk Et tüketiciyi sağlıklı ve ekonomik etle buluştururken, yerel besicileri ve hayvancılığı destekleyerek bölgesel ekonomiyi de güçlendiriyor.

“SOSYAL DAYANIŞMANIN CANLI ÖRNEĞİ”

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel yeni şubeler için aralıksız çalışma yürüttüklerini belirterek, “Atakum Belediyesi olarak, halkımıza en iyi hizmeti sunmak için canla başla çalışıyoruz. Öğrenciler, işçiler ve emekliler gibi toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlarımızı ekonomik, sağlıklı ve kaliteli menülerle buluşturmak için hizmete sunduğumuz iki kent lokantası hizmete girdikleri ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü.

Atakum’da önemli bir ihtiyacı karşıladığını düşünüyoruz. Usta aşçılarımızın titizlikle hazırladığı sağlıklı ve kaliteli menüleri düşük fiyatlarla halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde Ömürevleri Kent Lokantası’nın hemen yanında hizmete açtığımız Halk Et Satış Noktasında ekonomik, sağlıklı ve güvenilir et ürünleri yer alıyor.

Vatandaşlarımız hijyenik ve kaliteli et ürünlerine kolaylıkla erişim sağlıyor. Sosyal dayanışmanın canlı örneği olan hizmetlerimizi yeni şubelerle daha geniş alana yayacağız. Bu hedefle sahada yoğun mesai harcıyoruz” dedi.