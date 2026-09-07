Atakum’da okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor

Samsun Atakum Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda kapsamlı temizlik çalışması yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin hijyenik koşullarda ders başı yapabilmesi için okul bahçeleri ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.

İlkokul, ortaokul ve liselerde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çöpler toplanıyor, bahçeler tazyikli suyla yıkanıyor ve ortak kullanım alanları temizleniyor. Hüseyin Avni Asal İlkokulu, Milli Eğitim Vakfı İlkokulu ve Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda okulda temizlik çalışmaları tamamlandı. Atakum Belediyesi, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim yılı öncesinde kent sınırları içerisindeki tüm okullarda çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.

ZİL ÇALMADAN TAMAMLANACAK

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, yeni dönemde öğrenci, öğretmen ve velilere başarı dileklerini ileterek, çocukların daha sağlıklı ortamlarda eğitim görebilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Türkel, “Çocuklarımızın yeni eğitim döneminde daha hijyenik ve sağlıklı ortamlarda eğitim almaları için Atakum genelindeki okullarımızda yoğun temizlik çalışması yürütüyoruz. Çalışmalarımızı öğrencilerimiz ders başı yapmadan tamamlamış olacağız” dedi.