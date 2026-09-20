Atakum’un genç müzisyenleri orkestrada buluşuyor

Atakum Belediyesi tarafından çocukları ve gençleri müziğe teşvik etmek amacıyla şubat ayında kurulan Çocuk ve Gençlik Orkestrası, çalışmalarını sürdürüyor. 60’ın üzerinde üyesi bulunan orkestra, yeni katılımlarla kadrosunu genişletmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz haziran ayında Ata Sahne Sanat Merkezi’nde “Film Gibi” konseriyle ilk kez dinleyici karşısına çıkan orkestra, performansıyla beğeni topladı. Çalışmalarına ara vermeden devam eden genç müzisyenler, farklı etkinliklerde sahne alarak deneyim kazanıyor.

BAŞARILI OLANLAR ORKESTRADA

Orkestraya; keman, viyola, çello, flüt, elektro gitar, bas gitar, klarnet, trompet, trombon, saksafon, davul, perküsyon, bağlama, kanun ve kontrbas gibi enstrümanları amatör düzeyde çalan 10-25 yaş arasındaki çocuk ve gençler başvurabilecek. Adayların temel nota bilgisi ve enstrüman hakimiyetinin değerlendirileceği sınavın ardından başarılı olanlar orkestraya kabul edilecek. Başvurular, Atakum Belediyesi’nin etkinlik.atakum.bel.tr adresindeki form üzerinden yapılabilecek. Orkestraya katılan gençlere deneyimli eğitmenler eşliğinde düzenli müzik eğitimi verilecek. Eğitimlerin yanı sıra üyeler, çeşitli organizasyonlarda sahne alarak Atakum’u temsil etme fırsatı bulacak.

‘GURURLUYUZ'

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, orkestranın çocuk ve gençlerin müzikal gelişimine katkı sunduğunu belirterek, “Çocuk ve Gençlik Orkestramız, birbirinden yetenekli çocuklarımızdan ve gençlerimizden oluşuyor. Öğrencilerimiz tecrübeli eğitmenlerimizden haftalık program dahilinde müzik eğitimi alıyor ve kendilerini geliştirme fırsatı buluyor” dedi. Türkel, orkestranın Atakum’un sanat yaşamına katkı sunduğunu belirterek müziğe ilgi duyan çocuk ve gençleri orkestraya katılmaya davet etti.