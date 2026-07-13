Atakumlu kadınlar sergide buluştu

Atakum Belediyesi ve Atakum Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde Atatepe Kültür Merkezinde ‘Marifetli Kadınlar Sergisi’ gerçekleştirildi. Sergide, Atatepe Kültür Merkezinde dikiş, nakış, mefruşat gibi birçok alanda eğitim alan kadınların, el emeği göz nuru çalışmalar sergilendi. Emekçi kadınların giyim eşyasından çiniye, süs objelerinden resime yıl boyunca hazırladığı eserler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Serginin en ilgi çeken bölümlerinden biri de otantik ürünlerin yer aldığı stant oldu. Nostaljik müzikler eşliğinde beğeniye sunulan el emeği ürünler, beğeni topladı.

KADIN EMEĞİ EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız sergi alanını ziyaret ederek emekçi kadınlarla bir araya geldi. Maharetli kadınlarla bir süre sohbet eden Başkan Yardımcısı Yıldız serginin açış konuşmasında Atakum Belediyesi öncülüğünde düzenlenen meslek edindirme kurslarının kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması ve ev ekonomisine destek olması açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Yıldız “Atakum Belediyesi ve Atakum Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen meslek edindirme kursları, kadınlarımızın mesleki yeterlilik kazanmalarını sağlıyor, dolayısıyla aile bütçelerine önemli destek oluyor. Geleneksel hale getirdiğimiz sergimizde, Atatepe Kültür Merkezinde eğitim alan emekçi kadınlarımızın hazırladığı, birbirinden güzel el emeği ürünler yer alıyor. Çok güzel bir etkinlik. Emek veren tüm hocalarımıza, kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” dedi.