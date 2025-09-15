Atatürk’ün Giresun’a gelişinin 101.yıl dönümüne özel tiyatro oyunu hazırlandı

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Giresun’a gelişinin 101. yılı kutlamaları kapsamında özel olarak hazırlanan “Hoş Gelişler Ola” adlı oyununu sahneleyecek. Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu ve Konservatuvarının emeğiyle hazırlanan oyun Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Giresun’a gelişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Cuma günü Vahit Sütlaş Sahnesinde saat 20.00’da sahne alacak. Erdal Yıldırım’ın oyunlaştırıp yönettiği oyun, Cumhuriyetin kuruluş dönemine ışık tutuyor. Kültür İşleri Müdürlüğü yetkilileri, oyuna ilişkin yaptığ açıklamada, “Bu tür etkinlikler, kültürel mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına büyük bir fırsattır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında, daha aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.