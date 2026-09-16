Atatürk ve çocuklar anıtında sona yaklaşıldı: Türkiye’de bir ilk olacak

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç, 18. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında üretilen kolektif eseri, sempozyumun konuğu Prof. Bilgehan Uzuner ile birlikte yerinde inceledi. Çalışmaların son aşamasına geldiği eserde; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, çocuklar ve çiçeklerle birlikte anlatılıyor.

Sempozyum sanatçılarının ortak emeğiyle hazırlanan eser, yalnızca sanatsal niteliğiyle değil, taşıdığı toplumsal anlamla da Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Farklı ülkelerden ve Türkiye’den sanatçıların ortak üretimiyle şekillenen anıt, çocukların da katkısıyla kent belleğinde kalıcı bir yer edinecek. Kolektif eserin üretiminde; Ayşegül Veryeri, Ercan Dural, Tuba Önder, Nilgün Salur, Özgür Yıldız, Ümit Gürsoy Japonya’dan Mariko Okubo, ve Fransa’da yaşayan Çinli sanatçı Yin Chang ortak emek verdi.

ÇOCUKLAR DA ANITIN ÜRETİMİNE KATILDI

“Atatürk ve Çocuklar” temalı kolektif eserde, sempozyum sanatçılarıyla birlikte çocukların ürettiği çiçekler de yer alıyor. Çocukların hayal gücü ve emeğiyle şekillenen çiçekler, anıtın önemli parçalarından biri olacak. Böylece eser; sanatçıların, çocukların ve Eskişehirlilerin ortak hafızasını buluşturan bir Cumhuriyet anıtına dönüşecek.

Başkan Ahmet Ataç, inceleme sırasında yaptığı değerlendirmede, “Bu eser yalnızca pişmiş topraktan yapılmış bir anıt değil; Cumhuriyetin çocuklara duyduğu güvenin, sanatın birleştirici gücünün ve ortak emeğin simgesidir. Atatürk’ü çocuklarla, çiçeklerle ve umutla anlatan bu eser, Tepebaşı’nın sanat kentine yakışan çok güçlü bir iz bırakacak. Türkiye’de ilk kez böylesine kapsamlı bir kolektif eser üretiliyor. Sanatçılarımızın emeği, çocuklarımızın heyecanı ve halkımızın sahiplenmesiyle bu eser kentimizin olduğu kadar ülkemizin de önemli değerlerinden biri olacak.” ifadelerini kullandı.

ANITIN ADINI HALK BELİRLEYECEK

Tepebaşı Belediyesi, kolektif eserin adını da Eskişehirlilerin görüş ve önerileriyle belirlemeye hazırlanıyor. Anıt için öne çıkan isimler arasında “Atatürk’ün Çocuk Bahçesi”, “Atatürk Bahçesi”, “Atatürk Çocukları”, “Atatürk Çiçek Bahçesi” ve “Atatürk’ün Çiçekleri” bulunuyor.

Başkan Ataç, eserin adının halkın katılımıyla belirlenmesinin taşıdığı anlamı vurgulayarak, “Bu eser halkın eseri olacak. Bu nedenle adını da hemşerilerimizle birlikte koymak istiyoruz. Çocuklarımızın, ailelerimizin ve tüm Eskişehirlilerin bu anıtta kendi duygusunu, kendi hafızasını bulmasını arzuluyoruz” diye konuştu.